Эсминец США Arleigh Burke / military.com

Когда речь идет об интересах безопасности США в Европе, Пентагон должен сбалансировать военные запросы с потребностями своих союзников в НАТО. Эта проблема вновь стала актуальной после того, как в Сенате США главнокомандующий сил НАТО в Европе, генерал Кертис Скапарротти посетовал на то, что ему нужно больше разведывательных средств и еще два эсминца для сдерживания России в черноморском регионе.

Основная идея здесь не в том, что Скапарротти нужны еще два корабля США, а в том, что США нужно, чтобы союзники по НАТО предоставили свои собственные корабли. Все потому, что не все страны-члены НАТО готовы поддержать намерения генерала Скапаротти размещать эсминцы там, где он считает нужным. Проще говоря, в Черном море. Только США и Великобритания готовы это регулярно делать.

Черное море имеет ключевое значение для сдерживания России, а агрессия Владимира Путина в Украине является стратегическим испытанием для стран НАТО. Вот почему США наращивают свои корабли в черноморском регионе. Но этого недостаточно, нужна помощь и европейских стран-членов НАТО.

Читайте такжеПочему Украине стоит ждать нового обострения в Азовском и Черном моряхКроме США и Великобритании, среди стран НАТО, такие возможности есть также у Франции. Президент Эммануэль Макрон может отправить ряд военных кораблей в Черное море. И другие государства также могут сделать гораздо больше. Что касается фрегатов ПВО, то хорошим противовесом российским кораблям, могут быть испанские суда класса Альваро де Базан и немецкие суда класса Sachsen. У Италии также есть много оснащенных фрегатов, разработаных совместно с Францией.

Есть много военно-морских ресурсов НАТО, которые в настоящее время просто не используются. Все они должны быть в Черном море, чтобы сдерживать Россию. Проблема в том, что каждая из вышеупомянутых стран не хочет вносить свой вклад в безопасность. Они предпочитают избегать действий, которые могли бы разозлить Путина и все перекладывают на плечи США и Великобритании. Президент Трамп должен потребовать, чтобы европейские союзники по НАТО восполнили свой пробел в черноморском регионе.

Том Рогэн, старший научный сотрудник Института Steamboat (США) для Washington Examiner