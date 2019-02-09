Кремль поощряет массовые гонения на христиан

Виталий Портников

Публицист, журналист

9 февраля 2019, 08:01

Датчанину из свидетелей Иеговы повезло, что он оказался на территории Путинского Рейха, а не на оккупированных им территориях.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Российские пропагандисты — начиная от президента Владимира Путина и заканчивая рядовыми тружениками телевизионного микрофона — не устают рассказывать о том, как в соседней стране нарушаются права верующих, как страдает в Украине Русская православная церковь, как вмешиваются в религиозные вопросы президент Петр Порошенко и другие украинские политики, поддержавшие создание поместной церкви. Путин даже пообещал защитить права верующих в Украине, если Киев и дальше будет их нарушать.

Между тем на фоне всех этих заявлений — и на фоне спокойного существования приходов РПЦ в Украине — орловский суд приговорил к шести годам заключения датчанина Денниса Кристенсена, признав его виновным в экстремизме. Приговорил просто за религиозную проповедь — ничем другим датчанин, прихожанин одной из общин свидетелей Иеговы в России, не занимался. Это и есть самое настоящее вмешательство государства в жизнь верующих.

Вначале принимается человеконенавистический закон, который просто превращает в уголовников людей, исповедующих одну из интерпретаций христианства, а затем людей начинают сажать в тюрьмы просто за то, что они верят в Бога, — потому что никакого другого содержания в жизни осужденного Кристенсена не было, ничем другим, кроме как верить и делиться верой с другими, он никогда не занимался — что трудно понять Путину, Пескову и другим верующим исключительно в бабло и насилие комментаторам.

Читайте такжеПутина сменит новый ГорбачевИ когда Песков острит на тему о том, что "незнание приговора не освобождает от ответственности", мне остается только напомнить пронырливому царедворцу, что Нюрнбергские законы нацистов тоже были законами. Российский суд посадил Кристенсена по тому же признаку, по которому нацисты преследовали и сжигали евреев, — а вовсе не за то, что он чего-то не знал и что-то совершил.

И при этом датчанину еще повезло, что он оказался собственно на территории Путинского Рейха, а не на оккупированных им территориях, что его арестовали и судили, а не избили, похитили, покалечили, убили — что в массовом порядке происходило с приверженцами протестантских юрисдикций в украденном Донбассе, в зоне бесправия. Эти массовые гонения на христиан, инспирированные и поощряемые Кремлем, — у себя по закону, у марионеток по беспределу — сравнимы разве что с репрессиями, которые в то же время устраивали в Сирии боевики ИГИЛ. Но Россия, щедрая душа, утюжила Сирию и спасала местных христиан как раз в те дни, когда ее депутаты работали над запретом деятельности свидетелей Иеговы, а ее марионетки в Донбассе мучили и убивали местных протестантов.

Виталий Портников, журналист, для Грани

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Россия Виталий Портников Владимир Путин Свидетели Иеговы
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