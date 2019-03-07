Госдума одобрила аресты россиян за "оскорбление" и "неуважение" государственной власти

Госдума приняла новый закон о наказании за "неуважение" государственной власти / "ТВ Центр"

Госдума утвердила закон, которым устанавливаются штрафы за "оскорбление" и "неуважение" государственной власти.

Авторы закона подчеркнули, что он направлен на предотвращение распространения информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

При этом закон предусматривает порядок ограничения доступа к такой информации: генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры для удаления оскорбительной информации и для ограничения доступа к ресурсу в случае, если материал не удаляют. На основании обращения Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение этого ресурса в интернете, направляет ему уведомление о нарушении и требование удалить оскорбительную информацию. Далее провайдер, получив уведомление от Роскомнадзора, должен тут же сообщить владельцу ресурса об этом, после чего в течение суток оскорбительная информация должна быть удалена.

При этом, в случае, если этого не происходит, доступ к ресурсу блокируется, и ограничение снимается только после того, как владелец ресурса материал все же удалил и уведомил об этом Роскомнадзор.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, за распространение оскорбительной информации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение - штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, если же действия были совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, его ждет штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее в Госдуме грозили вернуть Украину в состав России.