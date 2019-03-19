Как Запад "вручил" Путину победу в Азовском море

Андерс Аслунд

Старший научный сотрудник Атлантического совета

19 марта 2019, 08:33

Всему виной – слишком запоздалые и малоэффективные санкции.

Азовское море
Азовское море / NATO Maritime Command

25 ноября российская береговая охрана атаковала и незаконно захватила три украинских военно-морских судна в международных водах в Черном море. 24 украинских моряка на борту были арестованы за нарушение российских территориальных вод и помещены в тюрьму Лефортово в Москве.

Важно понимать, что делает Россия в Черном море. Россия хочет превратить обширное Азовское море из совместных российско-украинских территориальных вод, как было согласовано в двустороннем российско-украинском соглашении 2003 года, в исключительно российскую территорию. Международные морские перевозки в двух важных украинских торговых портах Мариуполь и Бердянск все чаще подвергаются преследованиям со стороны российских инспекций.

Читайте такжеПочему Украине стоит ждать нового обострения в Азовском и Черном моряхМногие сторонники Украины призывали к жестким санкциям Запада в отношении России, чтобы удержать Кремль от дальнейшей агрессии в Азовском море, и освободить 24 украинских моряка. Спустя почти четыре месяца после Керчи, 15 марта, Западу удалось что-то сделать.

Единственным положительным моментом являются скоординированные действия между Соединенными Штатами, Европейским союзом и Канадой. Это ознаменовало восстановление западного альянса, от которого президент Дональд Трамп хотел отказаться. 6 апреля 2018 года Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против России без какой-либо координации с союзниками. Координация санкций в этом году была серьезным улучшением, но были и большие недостатки.

Во-первых, санкции 15 марта ввели слишком поздно, чтобы произвести какое-либо существенное политическое давление. Московские фондовые и валютные биржи отреагировали на эти незначительные санкции без валютных колебаний.

Во-вторых, ни одно существенное лицо или предприятие не было наказано, поскольку эти санкции очень ограничены. Самые серьезные санкции США затронули шесть человек и восемь предприятий, которые не известны за пределами довольно ограниченного круга экспертов.

Список ЕС выглядит еще менее впечатляющим. В нем нет самого громкого имени в списке США, Геннадия Медведева, заместителя директора Службы охраны гвардии ФСБ. Финляндия не хотела, чтобы его наказывали, потому что он нужен этой стране для двусторонних переговоров.

Положение Финляндии становится все труднее поддерживать. Двое из ближайших соратников Путина, Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг, избежали санкций ЕС, поскольку получили финское гражданство в 1990-х годах. Почему Финляндия не лишает их сомнительно полученного гражданства, прежде чем защищать на международном уровне? Трусость не очень впечатляет и малоэффективна в санкционной политике.

Тем временем Олег Дерипаска разоблачил слабость правительства США. После того, как четыре его компании были исключены из санкционного списка, он подал в суд на Казначейство США из-за потери 7,5 млрд долларов. Что ж, он вряд ли выиграет суд против американского ведомства, но как он мог подать иск, если ему не разрешено иметь какие-либо финансовые отношения с американцами? Эти робкие санкции США в отношении России являются следствием политики администрации Трампа.

Читайте такжеРоссия готовит новый удар в Азовском море против УкраиныВо-первых, своими жесткими санкциями от 6 апреля 2018 года Соединенные Штаты противодействовали европейским союзникам и вызвали серьезное недовольство на мировом рынке алюминия. Эти плохо разработанные санкции не нужно повторять, а смягчить.

Во-вторых, эти санкции лишили европейских союзников доверия к администрации Трампа. Как следствие, европейцы стали скептически относиться к любому предложению США и предпочли минимизировать санкции. В США, напротив, поняли, насколько слабыми были их санкции без сотрудничества с ЕС, поэтому они попытались вернуться к сотрудничеству.

Естественным следствием стали менее эффективные и значительно отсроченные санкции. Введя слишком поздно незначительные санкции, Запад просто вручил президенту Владимиру Путину победу в Азовском море.

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета для Atlantic Council.

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Россия санкции Запад Керченский пролив Владимир Путин Азовское море иносми
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