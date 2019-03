ЕС вводит новые санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - СМИ

Комитет постоянных представителей Евросоюза вводит новый пакет санкций против РФ за агрессию в Азовском, Черном морях и Керченском проливе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Санкции введены против восьми россиян, ответственных за задержание украинских моряков, и официально вступят в силу на следующей неделе. Кроме того, санкции против 163 человек и 44 предприятий будут продлены на шесть месяцев", - написал Йозвяк.

EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea