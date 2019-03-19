Джемилев выяснил, что Путин считает аннексию Крыма ошибкой

19 марта 2019, 10:59

Об этом глава Меджлиса знает "из надежных источников".

Путин
Путин признает аннексию Крыма ошибкой – Джемилев / Reuters

Президент России Владимир Путин в своем ближнем кругу открыто признает аннексию Крыма ошибкой. Однако публичных признаний от российского лидера ждать не стоит.

"И тот (Путин – ред.), кстати, в своей среде об этом уже говорит. Из надежных источников знаю… Путин говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но мы это признавать не будем". Вот такая вот концепция", – рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала Прямой.

По словам Джемилева, вернуть Крым Украине для Путина было бы "политическим харакири" и полностью бы разрушило его образ "собирателя земель русских", на что уже потрачено немало сил и средств.

"Так могут сказать только мужественные люди", – уверен глава Меджлиса.

Ранее Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински, опубликовано видео. Глава РФ поучаствовал в мероприятиях, посвященных пятилетию со дня аннексии Крыма.

Позднее Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму. Глава государства ответил резким отказом на призыв главы Кремля к диалогу.

В свою очередь у Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым. В МИД России пожаловались на "визовую дискриминацию" жителей полуострова.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Крым Владимир Путин Мустафа Джемилев аннексия Крыма
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:02
Шевченко вызвал в сборную натурализованного форварда Шахтера
10:59
Джемилев выяснил, что Путин считает аннексию Крыма ошибкой Видео
10:47
Отрыв уже больше, чем вдвое: у кого из кандидатов остался шанс побороться с Зеленским Видео
10:40
Скандал в Черновцах: врач "скорой" приехал на вызов пьяным Видео
10:06
Почему Запад не должен прощать России Крым мнение
09:55
Удачные замужества и поменьше кровавого угара: что сулит гороскоп до конца марта 2019 Видео
09:51
Марлен Хуциев: самые известные фильмы знаменитого режиссера Видео
09:14
Курс доллара в Украине рванул вверх, его обгоняет евро – что дальше Видео
09:05
Выборы 2019: как голосовать не по прописке Видео
08:42
От летней жары до заморозков: синоптик рассказала о погоде до конца весны Видео
08:33
Как Запад "вручил" Путину победу в Азовском море мнение
08:13
В Москве умер знаменитый режиссер Марлен Хуциев
08:04
Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев Видео
07:54
У Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым Видео
07:42
Опасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война
07:27
Скандал в оборонке: в СНБО назвали сроки реформирования Укроборонпрома Видео
07:15
Крымская эйфория улетучилась и Путин теряет связь с народом – Süddeutsche Zeitung
06:53
Порошенко создал себе "теплую ванну", оторвавшись от реальности мнение
06:32
День весеннего равноденствия 2019: что за праздник и как правильно загадать желание, чтоб оно исполнилось Видео
05:57
"В космос и на Марс": Известный физик спрогнозировал ближайшее будущее человечества
04:26
Ученые выяснили, чем опасен частый просмотр порно для женщин
04:01
"Подарок фронта": синоптик предупредила о полосе дождя в Украине Видео
03:04
"Секас": Надя Дорофеева хвастанула попой, опубликованы фото Видео
02:15
"Никто не укроется от гнева": Порошенко и Ко предрекли кару за хищения в оборонке Видео
01:54
"Возьму палку и буду гнать": Усик заявил о готовности защитить церковь Видео
01:29
Поляки сами воспитывают ненависть украинцев к себе - Gazeta Wyborcza
01:16
Судьба 12-летней дочери Началовой: боль утраты и долг матери в 20 млн рублей
00:50
Зеленский рассказал о будущем олигархов в Украине в случае его победы на выборах Видео
00:24
Метеорологи прогнозируют позднее и короткое лето Видео
00:03
Эксперт предрек финансовые санкции от МВФ и ЕС за отсутствие закона об обогащении
18 марта, понедельник
23:37
Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму
23:14
"Он визуально больше, а по факту – нет": в Вечернем квартале показали, как кандидаты меряются рейтингами Видео
22:45
"Шикардос": Maruv снялась в фотосессии для турецкого глянца Фото
22:20
"По национальности украинец": Усик рассказал о предложениях покинуть Украину Видео
21:48
В Украине вынесен приговор экс-представителю Путина в Крыму Белавенцеву
21:22
Google поманил пользователей возможной презентации новой игровой консоли
21:09
В центре Киева подожгли магазин Roshen: полиция нашла след радикалов-сепаратистов Видео
20:23
В аэропортах Украины ввели новые правила перевозок пассажиров и багажа
20:10
Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински: опубликовано видео Видео
19:51
"Не ищите оскорблений": Макаревич пояснил слова про "Уракрымнаш"
19:48
Продюсер популярного реалити-шоу ответил на слухи о "закономерности" в смерти Началовой
18:59
Скоропостижная смерть Началовой: певицу убила стойкая к антибиотикам супербактерия
18:28
Обвиняемый в кровавой стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката Видео
18:21
"Военная катастрофа": Волкер оценил вариант с возвратом Крыма Украине путем оружия
18:17
Тимошенко создаст международный фонд возрождения Донбасса
18:08
Путин пригласил Эрдогана в аннексированный Крым
17:50
Отвратительное поведение: Челси обвинил болельщиков Динамо в расизме
17:39
Путин подписал разрешающий наказывать за фейковые новости закон
17:36
В Мининфраструктуры посчитали обоснованный тариф грузовых ж/д перевозок
17:17
Затронет ПриватБанк и Ощадбанк: В Минфине озвучены очередные условия МВФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться