Джемилев выяснил, что Путин считает аннексию Крыма ошибкой

Путин признает аннексию Крыма ошибкой – Джемилев / Reuters

Президент России Владимир Путин в своем ближнем кругу открыто признает аннексию Крыма ошибкой. Однако публичных признаний от российского лидера ждать не стоит.

"И тот (Путин – ред.), кстати, в своей среде об этом уже говорит. Из надежных источников знаю… Путин говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но мы это признавать не будем". Вот такая вот концепция", – рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала Прямой.

По словам Джемилева, вернуть Крым Украине для Путина было бы "политическим харакири" и полностью бы разрушило его образ "собирателя земель русских", на что уже потрачено немало сил и средств.

"Так могут сказать только мужественные люди", – уверен глава Меджлиса.

Ранее Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински, опубликовано видео. Глава РФ поучаствовал в мероприятиях, посвященных пятилетию со дня аннексии Крыма.

Позднее Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму. Глава государства ответил резким отказом на призыв главы Кремля к диалогу.

В свою очередь у Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым. В МИД России пожаловались на "визовую дискриминацию" жителей полуострова.