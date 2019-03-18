Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински: опубликовано видео

Владимир Путин / Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин во время визита в аннексированный Россией полуостров Крым публично заявил о том, что "российский и украинский народы никогда не ссорились".

Соответствующий видеоролик в Twitter опубликовал близкий к Кремлю журналист Дмитрий Смирнов.

"Уверен, 100 процентов, украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность, ни в чем, абсолютно. И в том числе и в Крыму, уверен. Русский и украинский народы никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся", − заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что у него наличествуют серьезное недопонимание с "сегодняшним руководством Украины".

"У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного развития наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение, так и хочется спросить по-украински "З глузду з’їхали, чи що?" Поэтому, как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения", − подытожил президент РФ.

Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински "С глузду съихал чи шо?" pic.twitter.com/sSCAMpBQG6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2019年3月18日

Напомним, ранее назначенный россиянами "глава республики" Сергей Аксенов рассказал, как Путин лично руководил аннексией Крыма. Позднее президент РФ пригласил на полуостров президента Турции Реджепа Эрдогана.

