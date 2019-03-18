Путин пригласил Эрдогана в аннексированный Крым

18 марта 2019, 18:08

Президент РФ пригласил президента Турции на открытие мечети.

Путин и Эрдоган
Путин и Эрдоган / Reuters

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму. Об этом заявил сам российский президент, отметив, что его турецкий коллега дал положительный ответ.

"Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом и, насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Ну посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать", - цитирует Путина ТАСС.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в оккупированном Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Строительство мечети началось в октябре 2016 года, завершить его планируется в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин посетит аннексированный Россией Крым в годовщину оккупации полуострова.

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Россия Крым Турция мечеть открытие мусульмане ислам Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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