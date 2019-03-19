У Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым

19 марта 2019, 07:54

В МИД России пожаловались на "визовую дискриминацию" жителей полуострова.

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МИД РФ ответили на просьбу вернуть Крым Украине / Reuters

Заявления Евросоюза и НАТО о том, что получение гражданства России и призыв в Вооруженные силы России были навязаны жителям аннексированного Крыма являются "абсурдными".

Таким образом в МИД РФ ответили на заявления ЕС и НАТО с призывом вернуть полуостров Украине.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что ЕС и НАТО закрывают глаза на действия Киева и украинских националистов "по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", а также пытаются "наказать крымчан за сделанный ими выбор, придумывать все новые неизбирательные дискриминационные меры, идущие вразрез с нормами международного права и ущемляющие права жителей полуострова".

В МИД России также заявили о так называемой визовой дискриминации жителей полуострова, которая якобы противоречит международным стандартам в сфере прав человека и ряду основополагающих документов Евросоюза.

Напомним, ранее назначенный Кремлем "глава республики" Сергей Аксенов рассказал, как Путин лично руководил аннексией Крыма.  Позднее президент РФ пригласил на полуостров президента Турции Реджепа Эрдогана. 

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