У Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым

МИД РФ ответили на просьбу вернуть Крым Украине / Reuters

Заявления Евросоюза и НАТО о том, что получение гражданства России и призыв в Вооруженные силы России были навязаны жителям аннексированного Крыма являются "абсурдными".

Таким образом в МИД РФ ответили на заявления ЕС и НАТО с призывом вернуть полуостров Украине.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что ЕС и НАТО закрывают глаза на действия Киева и украинских националистов "по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", а также пытаются "наказать крымчан за сделанный ими выбор, придумывать все новые неизбирательные дискриминационные меры, идущие вразрез с нормами международного права и ущемляющие права жителей полуострова".

В МИД России также заявили о так называемой визовой дискриминации жителей полуострова, которая якобы противоречит международным стандартам в сфере прав человека и ряду основополагающих документов Евросоюза.

Напомним, ранее назначенный Кремлем "глава республики" Сергей Аксенов рассказал, как Путин лично руководил аннексией Крыма. Позднее президент РФ пригласил на полуостров президента Турции Реджепа Эрдогана.