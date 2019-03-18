Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму

Порошенко не хочет "варить кашу" с Путиным / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко не намерен вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, который попросил его об этом в рамках своего визита по случаю пятилетия аннексии Крыма.

"Касательно того, что кто-то там с кем-то каши не сварит. Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты. Я подчеркиваю, что мы мобилизовали мировую поддержку Украины насчет незаконной аннексии Крыма, применения санкций против России для мотивации политико-дипломатическим путем немедленно освободить Крым, освободить незаконно удерживаемых украинских военнопленных моряков", - заявил Порошенко в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

По словам главы украинского государства, никто в мире не верит заявлениям Путина о том, что санкции не наносят России большого вреда.

Напомним, ранее назначенный россиянами "глава республики" Сергей Аксенов рассказал, как Путин лично руководил аннексией Крыма. Позднее президент РФ пригласил на полуостров президента Турции Реджепа Эрдогана.