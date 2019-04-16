Почему российские артисты так рвутся именно в Украину

Евгений Гришковец

Сплю и вижу. Крылатое выражение получило вполне конкретную иллюстрацию. Российскому драматургу и актёру Евгению Гришковцу гастроли в Украине приснились. О чём он наутро, чтоб не забыть, сообщил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому в открытом письме. Точнее, описал сбычу своих мечт в интернет-дневнике, что в наше время равноценно формату открытого письма."

"От всей души прошу Вас в самом ближайшем времени отменить запрет на въезд в Украину российским деятелям науки, искусства и культуры, список которых представлен на украинском сайте "Миротворец", - пишет господин Гришковец. Настаивая на том, что запрет на въезд российским деятелям культуры на территорию Украины и препятствие распространению литературных произведений – средневековье и мракобесие, от которого страдают прежде всего граждане Украины. При этом не увидел бревна в собственном глазу. Вернее, примеров проявления средневековья и мракобесия в собственной стране.

Например, репрессий против российского режиссёра Кирилла Серебренникова, критиковавшего власть. Или – травля знаменитой актирисы Лии Ахеджаковой. Или – российские творческие личности, переставшие, по мнению социолога Игоря Эйдмана, быть таковыми. Упоминая в этом контексте Никиту Михалкова, Михаила Пореченкова и иже с ними, он констатирует: "Когда-Они давно стали бизнесменами, связанными с властью. Они - крупные собственники, они ворочают миллионами. Они полностью зависят от благосклонности государства и путинских властей, и они просто отрабатывают возможность заниматься своим полукриминальным бизнесом".

В конце концов, Гришковец или делает вид, что не знает об украинском режиссёре Олеге Сенцове, заложнике Кремля, осуждённом по ложному обвинению на двадцать лет. Или действительно не в курсе, что творят власти его страны с украинскими гражданами, попавшими в плен. Да и вообще, говоря о средневековье и мракобесии, Евгений Валерьевич забывает не только о судьбе не только других украинских пленных в российских тюрьмах и лагерях вроде юноши Павла Гриба. Ему невдомёк, что творят силовики так называемых "ДНР" и "ЛНР" в своих подвалах с заложниками. Ему важнее получить разрешение на въезд в Украину, как ранее его вновь получил актёр Фёдор Добронравов.

Читайте также"Выжечь бандеровскую капусту": почему пора бросить перчатку книгам из РоссииЯ уже не первый раз и не первый год пытаюсь найти ответ, почему российские артисты так рвутся именно в Украину. Их родина, даже находясь под западными санкциями, по-прежнему остаётся богатой страной. Почему Евгений Гришковец, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская, Наташа Королёва и другие обиженные украинскими законами не могут плюнуть на Украину, которая по объективным причинам в несколько раз беднее России? Ведь концерт, спектакль, съёмки в кино – не благотворительная акция, как и любая гастроль. За это платят деньги, и, учитывая аппетиты российских артистов, немалые по украинским меркам. Откуда их взять в стране, которую, к тому же, разоряет пятилетняя война с соседним государством. И государство это – не Польша, не Венгрия, не Словакия, не Румыния и точно – не Белоруссия. Кстати, в Белоруссию никто никому въезд не запрещает, но Гришковцу белорусские гастроли и не сняться. Как и европейские, более перспективные. Не говоря уже о Бродвее – такая сцена не приходит ему на ум даже наяву.

Ещё немого об украинском "мракобесии". Не первый год вспыхивают скандалы вокруг концертов Ани Лорак и Светланы Лободы. Радикалы периодически пытаются их сорвать. Причина – эти украинские гражданки охотно выступают на российских сценах. За это совсем недавно отгребла в соцсетях Анна Корсун, она же Maruv. Тем не менее, её большой концерт в Киеве запланирован на лето, и состоится, как бы кто не протестовал. Да, артисты с пророссийской позицией получают от ворот поворот на некоторых площадках, преимущественно в Западной Украине. Но это не значит, что им запрещено выступать совсем. Они имеют своего зрителя, не обращают внимания на критику в Facebook и прекрасно себя чувствуют.

Итак, никакого средневековья на данный момент в украинском культурном пространстве не существует. Хотя отдельным гражданам Украины очень хочется его увидеть не меньше, чем господину Гришковцу. Например, в прямом эфире одного из телеканалов известный украинский журналист и педагог Никита Василенко поставил под сомнения факты, упомянутые в данной публикации "Главреда". В частности, назвал "брехнёй" следующее утверждение: "Русскую классику - Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова - всё равно издают и переиздают украинские издатели, причём – на языке оригинала". Что очень удивило украинских издателей, которые печатают и свободно продают такие книги независимо от запретов на российскую пропаганду и пропагандистов.

Так зачем же искать чёрных котов в тёмных украинских комнатах, тем более, что их там нет? Очень просто. Гришковец сотоварищи подсознательно хотят прорваться на территорию свободы, которой сегодня стала Украина. Им комфортнее здесь в качестве гонимых, чем дома – в качестве любимых. То же самое с украинцами, упорно кричащими о фактах украинской культурной цензуры. Её нет, от слова совсем. Но видеть её намного выгоднее – так проще предстать перед публикой пламенным борцом. Если больше в творческом плане предъявить нечего.