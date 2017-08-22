Российского режиссера, который раскритиковал власть, все-таки задержали

Известного российского режиссера Кирилла Серебренникова все-таки задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом пишет kp.ua.

О задержании руководителя "Гоголь-центра" говорится на сайте Следственного комитета России. Серебренникова подозревают в организации мошенничества.

В сообщении говорится, что управление по расследованию особо важных дел СК России подозревает режиссера в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, впервые обыски в "Гоголь-центре" в Москве прошли в конце мая. Тогда Серебренникова доставили в управление Следственного комитета для дачи показаний, и отпустили, он проходил по делу о хищении 200 миллионов рублей как свидетель.

По версии следствия, деньги были украдены руководством "Седьмой студии", которая была создана Серебренниковым в 2012 году.

Экс-директора отправили под домашний арест, бывшего бухгалтера и бывшего генерального продюсера арестовали на два месяца. Они вину не признали.

За режиссера вступились его известные коллеги, актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо и попросил, чтобы расследование дела велось "справедливо и без экстраординарных мер". По данным СМИ, за Серебренникова просили крупные чиновники, и режиссера задерживать не стали. В июле Большой театр неожиданно отменил премьеры балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова. Директор тетра объяснил это неготовностью спектакля.