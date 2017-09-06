Гламурная прикормленная тусовка. Российский социолог рассказал, кто поддерживает политику Кремля

Далеко не все деятели искусства в России — актеры, певцы и писатели — поддерживают нынешнюю политику Кремля.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"К счастью, отнюдь не все и даже не большинство творческих людей поддерживают Кремль. Кремль поддерживает только гламурная прикормленная тусовка людей, которые давно потеряли право называть себя творцами. То есть они уже не являются творческими людьми, а есть, по сути, бизнесменами, связанными с властью", — говорит оппозиционер.

"Неужели вы думаете, что Кобзон — это певец, братья Михалковы — режиссёры, Пореченков — актёр, Лещенко — певец, а Винокур — пародист? Нет, конечно, все это в прошлом. Когда-то они были творческими людьми, но давно стали бизнесменами, связанными с властью. Они — крупные собственники, они ворочают миллионами", — считает социолог.

"Естественно, они полностью зависят от благосклонности государства и путинских властей, и они просто отрабатывают возможность заниматься своим полукриминальным бизнесом. А настоящие творческие люди не поддерживают Кремль", — заметил публицист.

"Разве режиссёр Звягинцев поддерживает Кремль? Или писатели Сорокин и Пелевин? Или пожилой, но находящийся в прекрасной форме Войнович? Или Сокуров? Или Кирилл Серебренников, которого сейчас посадили в тюрьму? Многие творческие люди не так активно себя ведут, как Ахеджакова или Басилашвили, но они не поддерживают Кремль", — подчеркнул Игорь Эйдман.

Ранее "Главред" сообщал, что, по мнению Эйдмана, режиссер Кирилл Серебренников нарушил основной принцип власти РФ: "если ты хлебаешь из нашего бюджетного корыта, — должен так же хрюкать, вонять и жрать дерьмо, как и мы".