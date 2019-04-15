"Так нае*ала весь народ": Maruv в Сети сильно распекли за концерт в России

15 апреля 2019, 07:49

Певице Maruv (Анне Корсун) сильно досталось от фанатов за выступление в Санкт-Петербурге.

Анна Корсун (Maruv) / Instagram певицы

Украинская поп-певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун), известная своими гиперсексуальными клипами и выступлениями, в очередной была жестко раскритикована пользователями Сети.

На своей странице в соцсети Instagram исполнительница опубликовала серию фото, сделанных во время ее концерта в Санкт-Петербурге.

"Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you" (Санкт-Петербург, это было восхитительно! Я влюблена в тебя),— говорится в подписи к снимкам.

Сам факт выступления в российском городе вызвал шквал негодования у пользователей Сети.

"Так нае*ала весь народ. Зробила из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от Евровидения, а сама спала и мечтала о России. Я изначально не верила в "суровость контракта". Хитрож*пенькая девочка. И рыбку съела, и…", "Помни, как говорила Crimea is Ukraine, когда голой ж*пой трясешь в таком прекрасном Питере. Пустышка, а не артист", "Украина хотела Вас отправлять на Евровидение, ваши фанаты не верили, что Вы даете концерты в России. Теперь видно - какая Вы украинка", − написали они.

Напомним, ранее Maruv дала концерт в Москве, в ходе которого целовалась с "подтанцовкой" и усаживала девушек на колени.

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сеть Instagram гастроли в России Maruv
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