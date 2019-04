Лесбийские поцелуи и танцы на коленях: Maruv ушла в отрыв на первом сольном концерте в Москве

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, 6 апреля дала свой первый большой сольный концерт в Москве в концертном зале Известия Hall.

На своей странице в Instagram певица показала достаточно откровенные снимки со своего шоу. Певица представила свои хиты Drunk Groove, Focus On Me, For You, Black Water и покорила фанатов развратным шоу: целовалась с танцовщицами балета, усаживала их себе на колени, раздвигала ноги и сексуально двигалась на сцене. Откровенные неоновые мини-платья, стрипы и приглушенный свет концертного зала добавляли еще больше эротизма.

"Фото с большого лайв-шоу в Москве", - подписала кадры певица.

Поклоннники по-разному отреагировали на фото: те, кто был на шоу, засыпали Maruv комплиментами, а вот украинские фаны раскритиковали ее из-за желания зарабатывать деньги в стране-агрессоре.

"Выступление шикарное, как и ты", "Тигрица", "В чем фишка шл*ха стайла?", "Все правильно, там тебе самое место!", "Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны поддерживала", - писали юзеры.

