"Выжечь бандеровскую капусту": почему пора бросить перчатку книгам из России

Личность Михаила Булгакова спорна для украинцев,

как и его произведения

Ни одной книги за прошлый год не прочитало больше половины взрослых украинцев. А именно – 60%, как свидетельствуют последние данные Киевского международного института социологии (КМИС). Эти же граждане не знают о существовании в их городах библиотеки. Как исправить ситуацию? Не бояться слова "пропаганда", говоря о книгах и чтении в нашей стране. Но что делать, если книги теперь под запретом? Это конфликтует с намерением делать чтение книг ежедневной привычкой и популярным способом проводить время.

Итак, 19 марта введено в силу решение СНБО № 82/2019, которым вводятся новые санкции против России. Выполняя данное решение, Гостелерадио Украины не с ближайшего понедельника, но очень скоро под экономические санкции попадут российские издательства, среди которых – "Эксмо", "Вече", "Центрполиграф". Кто не знает – крупнейшие издательские дома "за поребриком". Ранее их продукция, как и продукция менее мощных коллег, уже была запрещена в Украине. И тогда тоже были недовольные, в частности – ограничением свободы слова.

Но я в тот период был на стороне Гостелерадио. И тех, кто запреты активно поддерживал. До сих пор моя позиция неизменна: нужно зачистить украинские книжные магазины от российских боевиков о спецназе ГРУ, подвигах бравых российских полицейских, героических сагах о боевых буднях армии страны агрессора. А также – от творений, подающих историю в российском контексте. Мелодрамы российского производства тоже продолжаю считать опасными для украинок, которых они лишают собственного, близкого им национального контекста.

Читайте такжеХорватский гол и не наша победа: как Россия постепенно заражает УкраинуЛюбой российский автор, изданный в России, мыслит некритично. Он создаёт свои тексты в координатах "русского мира". Даже если в сюжете нет ничего против Украины. И событий последних лет не касается. Потому закрыть украинское пространство нужно не только от образцов российской массовой культуры, но и вообще – от всего, созданного россиянами, живущими в России. Классику - Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова - всё равно издают и переиздают украинские издатели, причём – на языке оригинала. Это программа школ и вузов. Если бросать перчатку русской имперской классике – начать надо именно с зачистки программы, чего не будет никогда.

До упомянутого запрета было несколько прецедентов, вокруг которых соцсети ломали копья. Не так давно в Украину запретили ввозить книгу Сергея Довлатова "Заповедник", изданную российским "Азбука-Аттикус". Но дело не в издательстве. И не в авторе текста, который в 1979-том году сбежал из СССР как раз от русско-советского мира. А в авторе предисловия – актёре Сергее Безрукове. Он числится в "чёрном списке" как друг Путина и лицо, угрожающее национальной безопасности Украины. Довлатовский "Заповедник" в любом другом варианте без проблем можно купить в Украине хоть сегодня.

То же самое – с "Белой гвардией" Михаила Булгакова от того же издателя. Хоть текст для украинцев считается спорным, как и личность самого писателя, не принявшего "украинской Украины", этот роман в свободной продаже.

Запрещено именно то издание, которое открывают слова россиян из того же "чёрного списка": Юрия Кары, Николая Бурляева, Валентина Гафта. С подходом можно спорить, но о "зачистке" Довлатова и Булгакова речи быть не может в любом варианте.

Генеральный директор "Фолио", одного из крупнейших украинских издательств, Александр Красовицкий – давний сторонник ограничений для российской книги. Он приветствует решение Гостелерадио, но при этом сделал акцент на той продукции упомянутых русских издателей, которую нужно запрещать. Об этом господин Красовицкий написал на своей странице в Facebook, иллюстрируя пост ссылкой на сайт издательства "Книжный мир". Там – цветник антиукраинской пропаганды. Только названия: "Унесённые майданом", "Распад. Хроника и анализ украинской катастрофы", "Война в 16+. Из кадетов в "диверсанты", "Фидель на Донбассе. Записки военкора", и классика жанра – "Русский мир. Рассказы о нашей истории".

Если пройтись по сайту издательства "Эксмо", то можно найти книжки с не менее красноречивыми названиями: "Позывной "Волкодав". Выжечь бандеровскую капусту", "Вата. Не всё так однозначно", "Спецназ Ивана Грозного" и прочая хренотень. К слову, малотиражная, но суть вопроса важнее напечатанных копий. Другие издательства из "чёрного списка" Гостелерадио предлагают такой же продукт, созданный российскими авторами. И запрет на его ввоз – логичен.

Вот только помимо пропаганды эти же издательства выпускают также книги западных авторов – европейских и американских. Содержание которых не вредит украинскому гражданину. Не является примером российской пропаганды. Наоборот, книги, прежде всего – детективы и мелодрамы, написаны авторами, воспитанными в демократических государствах на демократических принципах. Там нет ничего про "русский мир". К тому же книги упомянутых жанров востребованы украинскими читателями.

Признавая Россию врагом и агрессором, следует при этом признать другое очевидное – там переводят больше. И кино снимают много. Пускай нам такое кино не подходит по содержанию, но политика, позволяющая создавать и развивать свою киноиндустрию, Украине ох, как нужна. Так же, как максимальная поддержка книжного дела и вообще – гуманитарной политики в целом.

Вот где тонкая линия: решение СНБО предполагает запрет не антиукраинской продукции. Не книг от российских авторов. А любой издательской продукции, независимо от содержания Остаётся верить, что освободившуюся нишу наши книжники скоро заполнят, оперативнее россиян переводя и издавая мировые бестселлеры. Желательно – интересные массовому читателю. Чтобы книга вернулась в обиход украинца.