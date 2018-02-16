Запрет Поклонской в Украине: правильно, но бессмысленно

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

16 февраля 2018, 08:05

Политика запретов должна, в первую очередь, оградить массового украинского читателя от "щупальцев русского мира".

Для Украины писанина госпожи Поклонской не представляет интереса

Список запрещённых для ввоза в Украину книг на днях пополнила ещё одна – "Преданность вере и Отечеству" авторства Натальи Поклонской. Она же – Няша, она же – экс-прокурор оккупированного Россией Крыма, она же – депутат Государственной думы РФ.

В России бывшая украинская гражданка успела стать не менее одиозным персонажем,  с открытым забралом начав бой с фильмом Алексея Учителя "Матильда". Добиваясь его запрета и наказания для создателей, Поклонская объясняла свои действия монархистскими убеждениями. Будучи не раз замеченной с портретом последнего российского императора Николая Второго, чью память, по её мнению, оскорбили циничные киношники.

Те, кто видел упомянутую книгу, отмечают: в ней много совершенно дурацких иллюстраций, как-то грамоты, полученные автором в разное время, групповые снимки на разных фонах, в том числе – узнаваемых улиц украинских Львова и Киева. Если для Украины писанина госпожи Поклонской и может представлять интерес, то исключительно в виде собственной рукой написанного чистосердечного признания в преступлениях, совершённых против своей страны. Начиная со времён аннексии Крыма, в содействии которой Поклонская приняла деятельное участие. Ничем другим данный персонаж не примечателен.

Однако книжка о её преданности вере и Отечеству теперь в списке изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины и угрожает нашей национальной безопасности.

Читайте также: Скандальные "щупальца", или Избирательный подход к "русскому миру"

Формально Гостелерадио Украины действует в рамках закона, имея все полномочия запрещать. Более того: с украинофобской литературой можно и нужно бороться с пониманием того, что вся она пишется и издаётся в России. Даже, если ни в заголовке, ни в содержании ничего такого, за что можно попасть в наши чёрные списки, нет, российское по сути своей стало для украинцев токсичным. Возобновить культурный диалог возможно только после деоккупации Украины и признании Россией своей вины в происходящем. Однако случай с книгой от Натальи Поклонской уникален тем, что выполнение закона одновременно выглядит правильным и лишённым всякого смысла.

Здесь надо вспомнить, какой эффект вызвал в 2015 году аналогичный запрет на демонстрацию созданных в России фильмов и сериалов. Да, его нарушают до сих пор. Но с каждым годом прецедентов всё меньше. Раньше снятый в России сериал о "русском мире" могли перемонтировать и перемаркировать, выдавая за украинский. Сегодня запреты касаются только тех, в которых участвуют активно поддерживающие политику Путина российские актёры. И параллельно развивается собственное производство. Пока что украинского контекста в составе готового продукта немного.  Но уже есть прецеденты: фильм невозможно продать на российский рынок. То есть, наблюдаем переходный период, когда кино уже не русское, но ещё не вполне украинское. Это пройдёт.

С изданием книг ситуация хуже. Политика запретов должна была, в первую очередь, оградить массового украинского читателя от "щупальцев русского мира". Прежде всего, нужно зачистить украинские книжные магазины от российских боевиков о спецназе ГРУ, подвигах бравых российских полицейских, героических сагах о боевых буднях армии страны агрессора. А также – от творений, подающих историю в российском контексте. Мелодрамы российского производства не менее опасны, ведь под видом слезливых трогательных рассказов о женских судьбах упорно вводят украинок в чужой для них социум. Но печаль в том, что украинские авторы не могут пока предложить альтернативы. Хотя бы потому, что их очень мало. Убрав с полок российское массовое чтиво, его приходится заменять книгами европейских и американских авторов. А также издавать переводы актуальной литературы на украинском, хоть как-то пытаясь заместить Дарью Донцову и её аналоги.

Сказанное выше к книге Натальи Поклонской и аналогичным изданиям, попавшим под запрет, отношения не имеет. Ведь они не способны апеллировать к массовой аудитории. Тираж "Преданности вере и Отечеству" всего 1 тысяча экземпляров. У меня есть стойкое убеждение: автор издала это за свои деньги. И творила не сама, что косвенно подтвердила: мол, помогали писать помощники. Потому на выходе имеем маргинальный продукт, написанный человеком, не имеющим никакого влияния. Как подавляющее большинство книг, внесённый Гостелерадио Украины в список запрещённых.

Согласен, в нашей стране есть немало граждан, для которых присутствующие в перечне Эдуард Лимонов и Захар Прилепин – авторитеты. Прилепин вообще одно время был желанным гостем украинских литературных фестивалей. И тиражи у них настолько приличные, что в наших книжных магазинах долго не могли от этих книг избавиться – убытки. Есть украинский читатель даже у одиозного шовиниста, теоретика "русского мира" Александра Дугина. Но его точно не будет у мемуаров Натальи Поклонской, которую на московской презентации к тому же обвинили в плагиате.

Закон Украины запретил для ввоза в страну книги, которые и без того не попали бы сюда в количестве более десяти экземпляров. То, что говорит и пишет Наталья Поклонская, в России интересно разве падким до одноразовых скандалов "жёлтым" изданиям. Она не способна продуцировать смыслы. Она не обладает ни авторитетом, ни харизмой. Это касается почти всех неизвестных широкой читающей публике маргиналов из списка запрещённой литературы. Потому верный по сути запрет невольно подчёркивает значимость персоны Поклонской для украинского информационного пространства. Вот что нехорошо и неправильно. 

Андрей Кокотюха, журналіст, письменник, сценарист для "Главреду"

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Андрей Кокотюха Наталья Поклонская Захар Прилепин запрет книги
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять