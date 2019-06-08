Сколько успели награбить Путин и его дружки

Владимир Путин и его близкий друг, глава Роснефти Игорь Сечин / Reuters

На этой неделе новый опрос общественного мнения в России показал, что доверие к президенту Владимиру Путину среди русского населения обвалилось до самых нижних показателей за последние 13 лет. И, несмотря на то, что есть веские основания сомневаться в российских опросах, кажется безопасным утверждать, что рейтинги Путина падают. Причин такого падения сложны и комплексны. Но одной из них, несомненно, является повсеместная коррупция в стране, включая самого президента.

Недавно несколько членов Конгресса недавно попросили разведку США выяснить степень персонального богатства Путина. На этот вопрос нелегко ответить — в конце концов, российский президент сам бывший сотрудник разведки. Он знает, как спрятать то, что не хочет, чтобы было найдено.

Первым твердым доказательством состояния Путина стала брошюра Путин и Газпром, опубликованная в 2008 году бывшим вице-премьером Борисом Немцовым, убитым в 2015-м, и бывшим заместителем министра энергетики Владимиром Миловым. Авторы утверждали, что четыре ближайших друга Путина по бизнесу из Санкт-Петербурга — Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги – с 2004 по 2007 год вывели как минимум $60 млрд из Газпрома, российского газового монополиста. Как указывалось, они провернули это путем государственных закупок без торгов, вывода активов и манипуляции с акциями. Правительство США наложило санкции на всех четырех в марте 2014 года, вызвав громкие протесты со стороны Кремля.

Рыночная стоимость Газпрома, чьи акции размещены на лондонской фондовой бирже, в мае 2008 года достигала $369 млрд, а сейчас, когда инвесторы выяснили, что компания работает не на своих акционеров, а на подрядчиков, акции компании котируются на уровне $60 млрд. Это означает, что инсайдеры Газпрома снизили его стоимость примерно на $310 млрд, что должно квалифицироваться либо как эпически плохой менеджмент, либо как величайшее ограбление всех времен. Глава компании Алексей Миллер, бывший ассистент Путин, занимает свою должность с мая 2001 года, что означает, что Путин удовлетворен его управлением.

Следующее по значимости заявление о богатстве Путина поступило от Сергея Колесникова, младшего партнера олигарха Николая Шамалова. Колесников бежал из России, опасаясь за свою жизнь. Он дал длинное и подробное интервью, в котором рассказал, что Путин строит большой дворец рядом с черноморским курортом Сочи на государственные средства. Согласно объяснению Колесникова, обычно половину от любого бизнеса получает Путин и полувину его младший партнер, тогда как младшие партнеры довольствуются несколькими процентами.

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Ирония в том, что Путин подорвал все права собственности в России. Следовательно, Путину и его подельникам необходимо перевести свои богатства в офшорные гавани. В противном случае, если они потеряют власть в России, все средства будут немедленно конфискованы.

"Панамские документы", которые Путин осудил в самых резких выражениях, раскрыли и другие стороны этой деятельности: согласно им, один из друзей детства Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, оказался мультимиллиардером, судя по всему, сам того не подозревая. Самым большим подарком, указанным в "Панамских документах", были $259 млн, которые Ролдугин получил от частного российского бизнесмена Сулеймана Керимова, в отношении которого в апреле 2018 года министерство финансов США ввело санкции. Кроме того, государственный банк ВТБ предоставил Ролдугину от своей кипрской дочерней компании кредит в размере $650 млн долларов, который, скорее всего, не подразумевал погашения в будущем.

Если эти утверждения верны, то картина ясна: Путин и его ближайшие друзья грабят государство и его активы, прежде всего, Газпром, в невероятных масштабах. Согласно моим оценкам, с 2006 года дружки Путина выводили из страны от 15 до 25 млрд долларов в год. За 13 лет это - от $195 до $325 млрд. Половина этой суммы будет принадлежать Путину.

И это видно. В брошюре Жизнь раба на галерах, написанной в 2012 году Немцовым и активистом Леонидом Мартынюком, делается вывод о том, что в распоряжении Путина находятся 20 дворцов, 4 яхты, 58 самолетов и коллекция часов стоимостью около $700 тысяч. Как и многие другие критики режима, Мартынюк был вынужден бежать из России.

Но зачем Путину все эти деньги? Потому что деньги - это власть в России. Править может только самый богатый, поэтому Путин и должен быть самым богатым.

По всей вероятности, Путин держит большую часть своего богатства в западных странах с верховенством закона и глубокими финансовыми рынками, позволяющие анонимно владеть компаниями. Но это также делает его уязвимым. Если США запретят анонимное владение и начнут запрашивать информацию обо всех конечных бенефициарах, это может очень осложнить жизнь российскому президенту.

Андерс Аслунд, аналитик, для The Washington Post