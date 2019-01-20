Томоснаш: обозреватель объяснила, почему лозунги Порошенко не выдерживают критики

Обозреватель оценила томосоманию Петра Порошенко

Несмотря на то, что президент Петр Порошенко в истории с получением томоса чувствует себя "героем торжества", лозунг "Прочь от Москвы" как программа церковного строительства не выдерживает критики, потому что не дает позитивных ориентиров и истинной цели.

Как пишет обозреватель Екатерина Щеткина в материале на zn.ua, зато такая программа содержит простой и понятный месседж в массы.

"Большая часть которых церковным строительством не интересуется. Для этой большей части электората "прочь от Москвы" — близкая и понятная сентенция. Не важно, в чем именно мы "победили" Москву, — важно, что победили. Они отняли у нас Крым? А мы выдернем у них из-под ног "каноническую территорию". Крымваш — Томоснаш. Как обмен пощечинами. И самая звонкая из них — лично патриарх Филарет, живой-здоровый, в белоснежном куколе и патриаршем сане, без тени анафемы на челе и Томосом об автокефалии в руках", - добавила она.

Напомним, ранее немецкий еженедельный журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный "томос-туру" президента Украины Петра Порошенко.

Как известно, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

Ранее сообщалось, что Порошенко "завалил" украинские города рекламой томоса.