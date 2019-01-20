"Поможет только Бог": Der Spiegel жестко высмеял "томос-тур" Порошенко

20 января 2019, 14:59

Автор статьи отмечает, что "чем больше в Украине объединяются вера и политика, тем более напряженной становится ситуация".

Петр Порошенко, церковь
Президент Украины Петр Порошенко

Немецкий еженедельный журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный "томос-туру" президента Украины Петра Порошенко, в который он отправился по городам страны после предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Автор статьи под названием "Теперь поможет только Бог" (Jetzt hilft nur der liebe Gott), Кристиан Эш (Christian Esch), полагает, что у Порошенко едва ли остались шансы на победу на предстоящих в марте президентских выборах, поэтому он "перенес свою избирательную кампанию в церкви страны".

"Создается впечатление, что президент (Порошенко) превратился в проповедника. У томоса (об автокефалии ПЦУ. - Прим.) есть и светская функция. Для Порошенко она последний шанс избежать практически гарантированного поражения. В конце марта в Украине пройдут президентские выборы и только чудо может его спасти. После того как в 2014 году он вступил в должность, избиратели стали беднее. Он не смог положить конец войне на востоке страны и затягивал проведение реформ. Не помогло ему и военное положение, которое он ввел в ноябре", - говорится в статье.

Автор отмечает, что "чем больше в Украине объединяются вера и политика, тем более напряженной становится ситуация".

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

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Украина Петр Порошенко президентские выборы в Украине Der Spiegel Томос ПЦУ
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