"Путин попал в ловушку": эксперт оценил вероятность переговоров Зеленского с президентом РФ

Владимир Зеленский / Reuters

Идея о прямых переговорах между победителем президентских выборов Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным является правильной, заявил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр.

"Вспомните, когда только началась война в 2014 году, американцы предложили "женевский формат", который предусматривает участие в переговорном процессе представителей Украины, США, ЕС и России. Причем Россию должен был представлять министр иностранных дел.

Москва тогда на это согласилась, но очень быстро Путин понял, что попал в ловушку, когда сам стал участником переговорного процесса, а не представители "Л/ДНР". Ведь, таким образом, Россия признала свою вину. Тогда Путин немедленно отозвал своего министра иностранных дел, а США в ответ на срыв "женевского формата" переговоров ввели первые санкции.

Об этом мало кто помнит, но природа первых санкций против России была именно такова – они были введены за то, что Россия отказалась себя признать участницей конфликта. И с тех пор Москва включила в переговорный процесс сепаратистов", - напомнил он недавнюю историю во время чата в Главреде.

По словам эксперта, предложение Зеленского – это возврат к первоначальному варианту переговоров с США, но без сепаратистов.

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"Он хочет добиться того, чтобы встречались насильник – Россия, жертва – Украина, ЕС – младший судья, США – старший судья. Поверьте, в таком формате конфликт на Донбассе может быть очень быстро разрешен.

Где гарантия, что сейчас Путин согласится на такой формат? Прошло уже пять лет войны, и ему все тяжелее и тяжелее. Вначале он не знал, что такое санкции, а теперь понимает это очень хорошо", - добавил Небоженко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.

Как ранее сообщалось, Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.

В ответ Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.