"Свет победит тьму": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Владимир Зеленский / Reuters

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи.

Поздравление Зеленского на украинском и русском языках размещено на официальной странице политика в Facebook.

"Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украины, и благословит ее на процветание.

Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!

А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать, - это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму!", - написал он.

Зеленский также пожелал всем мира, добра и "вкусной паски".

Напомним ранее Главред собрал лучшие рецепты угощений на Пасху (Воскресение Христово).