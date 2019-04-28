"Свет победит тьму": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

28 апреля 2019, 12:25

Владимир Зеленский особо поздравил украинских военных.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи.

Поздравление Зеленского на украинском и русском языках размещено на официальной странице политика в Facebook.

"Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украины, и благословит ее на процветание.

Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!

А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать, - это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму!", - написал он.

Зеленский также пожелал всем мира, добра и "вкусной паски".

Напомним ранее Главред собрал лучшие рецепты угощений на Пасху (Воскресение Христово).

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Пасха Владимир Зеленский поздравления
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