В штабе Зеленского рассказали о "фишечках" его инаугурации

2 мая 2019, 22:29

Подобной церемонии в Украине еще не было, заверил Юрий Костюк.

В штабе Зеленского рассказали о "фишечках" его инаугурации / Пресс-служба студии "95 квартал"

Представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк пообещал украинцам очень интересную инаугурацию президента Украины 2019.

По его словам, церемония пройдет так, "как еще никогда не было". В команде Зеленского уже обсуждают некие "фишечки" этого процесса.

"Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, будет что-то интересное", — заявил Костюк.

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При этом он добавил, что Зеленский обещал не становиться "политиком в классическом смысле этого слова".

К слову, несмотря на предписания закона и памятуя историю со стадионом (тогда тоже говорили, что для дебатов есть специально предписанное место и это отнюдь не Олимпийский), букмекеры уже принимают ставки, где пройдет инаугурация Зеленского. Среди популярных ставок – тот самый Олимпийский, Майдан Незалежности и Мариинский дворец.

Как уточнили в штабе ранее, именно после инаугурации будут названы имена новых министров. Людей, которые могут претендовать на высокие посты, нужно проверить, отметил соратник Зеленского.

Также у Зеленского рассказали, кто возглавит Администрацию президента. Речь идет о публичной персоне, подчеркнул Вадим Галайчук.

Ранее у Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией как президента Украины. Информацию озвучил адвокат победителя президентских выборов Андрей Богдан.

В команде Зеленского уже называли вероятную дату инаугурации — 28 мая. Позднее называлось 30 мая.

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Владимир Зеленский инаугурация Юрий Костюк
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