У Зеленского рассказали, кто возглавит Администрацию президента

Владимир Зеленский / Reuters

Доверенное лицо Владимира Зеленского Вадим Галайчук заявил о том, что новоизбранный президент Украины уже определился с главой своей Администрации.

"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП", – подчеркнул Галайчук в эфире ZIK.

При этом он добавил, что речь идет о публичной персоне.

В то же время Галайчук уточнил, что в настоящее время продолжаются действия по организации охраны Зеленского, а также другая работа, связанная с приходом его на должность.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали об инаугурации нового президента.