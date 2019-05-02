У Зеленского рассказали, кто возглавит Администрацию президента

Речь идет о публичной персоне, подчеркнул Вадим Галайчук.
Доверенное лицо Владимира Зеленского Вадим Галайчук заявил о том, что новоизбранный президент Украины уже определился с главой своей Администрации.
"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП", – подчеркнул Галайчук в эфире ZIK.
При этом он добавил, что речь идет о публичной персоне.
В то же время Галайчук уточнил, что в настоящее время продолжаются действия по организации охраны Зеленского, а также другая работа, связанная с приходом его на должность.
Напомним, ранее у Зеленского рассказали об инаугурации нового президента.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.
По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.