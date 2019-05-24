Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета

24 мая 2019, 16:41

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 24 мая.

Новости Украины и мира за 24 мая 2019 — Стали известна реакция АП на петицию за отставку Владимира Зеленского
Стали известна реакция АП на петицию за отставку Владимира Зеленского / GettyImages

В пятницу, 24 апреля, стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду и стало известно, как в Администрации президента Владимира Зеленского отреагировали на петицию за отставку главы государства.

Синоптики предупредили, что сегодня ряду областей Украины грозит "удар" стихии, а также выяснилось, бросит ли музыку лидер группы Океан Ельзи, бывший народный депутат Святослав Вакарчук в случае попадания в Верховную Раду.

Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ.

Также Владимир Зеленский убрал из Нацсовета пиарщика Порошенко и вернул Юрия Артеменко.

Кроме того, у Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу.

Ко всему, из названия партии Порошенко выкинули его фамилию.

И в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского о роспуске рады.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 24 мая.

Церковный скандал

В пятницу, 24 мая, состоялся Синод Православной церкви Украины, на котором решался вопрос единства церкви. По итогам встречи было принято несколько решений, но одно из них саботировал почетный патриарх Филарет.

По словам главы ПЦУ Епифания, Филарет оказался единственным, кто не подписал пункт о верности уставу ПЦУ на Синоде.

Новое название партии Порошенко

После завершения каденции Петр Порошенко на заслуженный отдых уходить отказался и активно включился в парламентскую гонку. Уже 24 мая, на пятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского, стало известно, что партия Блок Петра Порошенко Солидарность идет на внеочередные парламентские выборы, но только с другим названием.

Встреча нормандской четверки

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча в нормандском формате по Донбассу на высшем уровне — российский лидер, глава Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон — пройдет после того, как "будут сформулированы подходы украинской стороны".

Ротация в Нацсовете

Всего 20 дней Владимир Горковенко, бывший сотрудник Администрации Президента Петра Порошенко и его пиарщик, был членом Национального совета Украины по вопросам ТВ и радио. Сегодня, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский его уволил.

Также в этот день Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена НКРСИ, а затем еще одним указом вернул Артеменко на должность главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. 

Роспуск Рады

В пятницу, 24 мая, в Верховный суд Украины поступил очередной иск на указ Президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов в части назначения внеочередной выборов в ВР.

Реакция АП на петицию за отставку Владимира Зеленского

Глава Администрации президента Андрей Богдан сказал, что в АП расценивают петицию за отставку Зеленского, которая набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, как шутку, "возможно, даже смешная шутка".

По его словам, такие петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента.

"Удар" стихии

В Украинском гидрометцентре предупредили, что сегодня в ряде регионов нашей страны будет непогода. Синоптики отметили, что в западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Гидрометцентре добавили, что в Киеве в пятницу также ожидается гроза. Температура днем в столице прогнозируется +24…+26 градусов.

Погода в Украине — Ряду регионов Украины грозит
Ряду регионов Украины грозит "удар" стихии / Скриншот видео с youtube.com

Бросит ли Святослав Вакарчук музыку в случае попадания в Раду

Вакарчук сказал, что в случае попадания его партии Голос парламент, он не перестанет заниматься музыкой и иногда будет давать концерты.

"Я четко осознаю, если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будет занимать политика и работа на благо людей…", — заявил лидер Океану Ельзи.

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