Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко

Пиарщика Порошенко убрали из Нацсовета / .facebook.com/Володимир Горковенко

Всего 20 дней Владимир Горковенко, бывший сотрудник Администрации Президента Петра Порошенко и его пиарщик, был членом Национального совета Украины по вопросам ТВ и радио. Сегодня, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский его уволил, сказано в указе главы государства №323/2019, опубликованном на сайте президента.

"Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 года № 187 "О назначении В.Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Также в этот день Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена НКРСИ, а затем еще одним указом вернул Артеменко на должность главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь, Владимир Горковенко собрал пресс-конференцию в пятницу 24 мая, и заявил, что указы Зеленского являются незаконными.

"Это значит, что или я сам написал заявление, - а я не писал, - или я умер. Очевидно, наверно второе решение: я умер", - сказал он журналистам.

Также Горковенко намекнул, что будет оспаривать данное решение Зеленского в суде.

"У нас правовое государство, и суды еще никто не отменял", - добавил Горковенко, передает lb.ua.

Добавим, что из-за назначения Владимира Горковенко вокруг Нацсовета разгорелся скандал. И.о. главы Нацсовета Ольга Герасимьюк вчера, 23 мая, отказалась открывать заседание регулятора, "пока не будут получены выводы Парламентского Комитета по вопросам свободы слова или от президента Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко".

Напомним, ранее сообщалось, президент Петр Порошенко назначил своего пиарщика главой Нацсовета по вопросам телевидения.

Также ранее об отставке заявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.