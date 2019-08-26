В партии Порошенко раскрыли, с кем Слуга народа создаст коалицию в Раде

С кем Слуга народа создаст коалицию в Раде / Униан

В новой Верховной Раде 9-го созыва коалиция будет сформирована между партиями Слуга народа, Батькивщина и Голос, заявил новоизбранный нардеп от партии Европейская солидарность Артур Герасимов.

Голосование по созданию коалиции состоится 27 августа, то есть завтра. Но уже сегодня в партии Порошенко узрели "тесное сотрудничество" между определенными политсилами.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет Слуга народа, Голос и Батькивщина. Одно дело – это политические заявления, а другое – это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них – оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные", – цитирует Герасимова РБК-Украина.

Читайте такжеБудут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против ЗеленскогоТакже, по словам депутата, в его партии видят, что "идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений Слугой народа, Голосом и Батькивщиной".

Ранее в Слуге народа сообщили, кто возглавит Раду. Кандидатура на должность вице-спикера Рады все еще обсуждается.

Также лидер Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин, а кто в новой Раде займется проблемой войны на Донбассе.