Северный поток-2 и Дания: Зеленский признался, что от кого зависит / Sputnik Эстония

Лидер Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Энергетического агентства Дании выдать разрешение на прокладку Северного потока-2.

Лидер Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода Северный поток-2.

По его словам, и лично он, и Кабмин к такому решению "были готовы".

"Моя точка зрения (не только моя, но и нашего правительства): мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила", — признал он.

Читайте такжеКак Коболев и Витренко будут выкручиваться после решения Дании по СП-2При этом Зеленский считает, что вопрос строительства Северного потока-2 находится не просто в сфере "энергетической безопасности".

"Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу", — уверен Зеленский.

Ранее в Нафтогазе рассказали, что будут делать после разрешения Дании на Северный поток-2. "Геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", считает глава НАК.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал решение датской власти. При этом российский лидер отметил, что страна защищает свои интересы и свой суверенитет.