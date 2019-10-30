"Защищает суверенитет": Путин ответил на решение Дании по Северному потоку-2

Владимир Путин / Reuters

Правительство Дании дало согласие на строительство газопровода Северный поток – 2. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал решение датской власти.

При этом российский лидер отметил, что страна защищает свои интересы и свой суверенитет.

"Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", - заявил Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает RT.

Напомним, что ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что подобное решение было ожидаемым.