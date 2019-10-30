Давно ждали: в Нафтогазе рассказали, что будут делать после разрешения Дании на Северный поток-2

В Нафтогазе рассказали, что будут делать после разрешения Дании на Северный поток-2 / Зеркало недели

В Нафтогазе оперативно прокомментировали решение Энергетического агентства Дании выдать разрешение на прокладку Северного потока-2.

По словам главы НАК Андрея Коболева, это решение было ожидаемым.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", — поделился он своим мнением у себя в Facebook.

Эффективно противодействовать агрессии, по его мнению, сейчас могут разве что санкции западных стран.

Читайте также"Бедные и дурные": почему Украина до сих пор зависит от газовых подачек РФ – экспертКоболев также анонсировал, что будет делать Украина после решения Дании.

"Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении… Еще важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", — считает глава Нафтогаза.

А в заключение он подчеркнул, что значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом сохраняется.

Отметим, что в Кремле требуют от Киева отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договоренностей по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.