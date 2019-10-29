У Путина поставили ультиматум Украине по новому транзитному контракту

В РФ оценили перспективы новых договорённостей по транзиту газа

Для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины Киев должен отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей", - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее в Минэнергетики объяснили, что не так с требованиями РФ по транзиту газа.

Читайте такжеВ Нафтогазе анонсировали новый иск против ГазпромаКак известно в 2018 году Газпром проиграл судебную тяжбу Нафтогазу в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

При этом Газпром заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также официально уведомил Нафтогаз об отказе выполнять решение арбитража.

Летом 2018 года Нафтогаз подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с Газпромом.