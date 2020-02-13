"Это большой шаг": Загороднюк назвал важную дату в отношениях Украина-НАТО

Андрей Загороднюк / Фото: УНИАН

В НАТО заявили, что Европе нужно вести с Россией, которая оккупировала Донбасс и Крым, жесткий диалог. Именно поэтому, в министерстве обороны Украины планируют, что Украина присоединится к Программе партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Plan) НАТО уже в октябре нынешнего года.

Как заявил министр обороны Андрей Загороднюк, в НАТО считают, что эта платформа является более удобной для оказания помощи Украине.

"Да, есть понимание, именно по этим причинам мы это делаем. Это для нас будет большой шаг. Они это так же понимают и именно по этим причинам поддерживают. Там, в EOP есть ряд преимуществ для нас", - подчеркнул министр.

Ранее Главред писал, что генсек НАТО положительно оценил инициативы президента Украины Владимира Зеленского относительно поиска мирного решения конфликта на Донбассе, но рекомендовал прилагать как можно больше усилий для урегулирования ситуации.

"Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного решения конфликта в Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня, мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно", - сказал он во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

Также напомним, Загороднюк рассказал, что Украина выступила против разведения войск и вооружения на Донбассе по всей линии соприкосновения - поскольку это противоречит Минским договоренностям. По его словам, командование ВСУ обсуждало данные вопрос на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в остальных силовых ведомствах.

"Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении", — заявил Загороднюк.