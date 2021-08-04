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Без шантажа и повышенных тонов: в МИД назвали масштабный сценарий встречи Зеленского и Байдена

4 августа 2021, 10:21
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Глава МИД Кулеба и руководитель ОП Ермак приехали в Вашингтон на переговоры с госсекретарем США Блинкеном и помощником президента по нацбезопасности Салливаном.

Зеленский, Байден
Зеленского и Байдена ждет конструктивный разговор в Вашингтоне - Кулеба / коллаж УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон с целью проведения переговоров по вопросам организации встречи президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом. Представители официального Киева проведут переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Ожидается, что Зеленского и Байдена ждет взвешенный и конструктивный разговор по вопросам безопасности и процветания Украины, Европы, а также евроатлантического пространства. Об этом заявил глава украинского МИД.

"В восемь утра выехал из дома в Киеве и в восемь вечера приземлился в аэропорту Вашингтона. Первая встреча - в восемь утра по Вашингтону… Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена, который состоится уже 30 августа", - рассказал Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам дипломата, украинская делегация также проведет встречу с помощником хозяина Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, а также американскими сенаторами и аналитиками.Читайте такжеВ Слуге народа пояснили слова Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом на повышенных тонах

Также он добавил, что Зеленский и Байден должны обсудит ряд глобальных тем, среди которых – безопасность Украины, Европы и вопросы евроатлантического пространства. Как утверждает министр, повышенных тонов или шантажа на переговорах не будет.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме 21 июля после того, как было объявлено о сделке США и Германии по СП-2, официально заявили о приглашении президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на 30 августа.

Ожидается, что одними из главных тем переговоров Зеленского и Байдена будут Северный поток-2 и вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры могут пройти на повышенных тонах, так как в Киеве крайне недовольны позицией Белого дома по СП-2 и намерены сосредоточиться на сотрудничестве с Конгрессом, в котором Киев поддерживают как "республиканцы", так и "демократы".

Президент Зеленский говорил, что на встрече с главой США он намерен попросить Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно запустить на базе нормандского формата при условии согласия Франции, Германии и России.

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко говорил, что на переговорах в США Украина представит свою позицию по вопросу Минских соглашений и поднимет вопрос увеличения объемов американской военной помощи.

новости США Владимир Зеленский Джо Байден Дмитрий Кулеба новости Украины
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