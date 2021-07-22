"Хороший шаг, но не без разногласий": Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2

Меркель прокомментировала договор по СП-2 / УНИАН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель называет договоренность между Германией и США по запуску "Северного потока-2" хорошим шагом, но признает, что оно не решает всех разногласий.

"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия. Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера", – такую оценку немецкий лидер высказала на брифинге для прессы 22 июля, сообщает DW.

Канцлер ФРГ отметила, что в случае необходимости на Россию могут быть наложены новые санкции, если Кремль будет использовать газопровод "Северный поток-2" для давления на Киев, и статус Украины как транзитной страны окажется под угрозой.

Кроме этого, она вновь озвучила надежды ФРГ, что Россия не будет использовать этот проект в качестве "оружия". Здесь, по словам Меркель, России пришлось поверить на слово, но в случае несоблюдения этих обязательств "мы не являемся абсолютно беззащитными", добавила Меркель.

Напомним, в германо-американских договоренностях по Северному потоку-2 прописаны гарантии для Украины. В частности, предусмотрена готовность Германии принимать срочные решения в том случае, если Россия будет использовать газ в качестве оружия против других стран, или же пойдет на агрессию против Киева. В таком случае Берлин должен запустить санкции в отношении Москвы, а также выступить с инициативой ограничений на уровне Евросоюза.

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