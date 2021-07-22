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"Хороший шаг, но не без разногласий": Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2

22 июля 2021, 18:03
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Германия допускает введение новых санкций против России, если статус Украины как страны-транзитера газа окажется под угрозой.

Меркель
Меркель прокомментировала договор по СП-2 / УНИАН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель называет договоренность между Германией и США по запуску "Северного потока-2" хорошим шагом, но признает, что оно не решает всех разногласий.

"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия. Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера", – такую оценку немецкий лидер высказала на брифинге для прессы 22 июля, сообщает DW.

Канцлер ФРГ отметила, что в случае необходимости на Россию могут быть наложены новые санкции, если Кремль будет использовать газопровод "Северный поток-2" для давления на Киев, и статус Украины как транзитной страны окажется под угрозой.

Кроме этого, она вновь озвучила надежды ФРГ, что Россия не будет использовать этот проект в качестве "оружия". Здесь, по словам Меркель, России пришлось поверить на слово, но в случае несоблюдения этих обязательств "мы не являемся абсолютно беззащитными", добавила Меркель.

Напомним, в германо-американских договоренностях по Северному потоку-2 прописаны гарантии для Украины. В частности, предусмотрена готовность Германии принимать срочные решения в том случае, если Россия будет использовать газ в качестве оружия против других стран, или же пойдет на агрессию против Киева. В таком случае Берлин должен запустить санкции в отношении Москвы, а также выступить с инициативой ограничений на уровне Евросоюза.

Смотрите видео ТСН: о чем договорились Германия и США по СП-2

Строительство Северного потока-2 - о чем сообщалось ранее:

  • В начале июня в ходе встречи с делегацией США президент Владимир Зеленский призывал Америку и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода, согласно официальной позиции Киева, несет угрозу национальной безопасности Украины.
  • Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупреждал Россию о том, что если Москва будет использовать СП-2 как оружие против Украины, то Европа отключит российский газопровод.
  • Глава Нафтогаза Юрий Витренко утверждал, что Газпром уже шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, россияне специально снизили объемы прокачки газа путем украинской ГТС, чтобы поставить ЕС перед выбором: либо одобрение Северного потока-2, либо проблемы с поставками газа транзитом через Украину.
  • Украинский дипломат Константин Грищенко считает, что Германия может отложить запуск СП-2 на 3-4 года в том случае, если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых.
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