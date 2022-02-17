Отказ отводить войска и ультиматум по Украине: в РФ ответили США по "гарантиям безопасности"

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МИД РФ опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.

Обращение, в котором затрагиваются вопросы Украины, содержит 11 страниц, пишет РИА Новости.

Ключевые тезисы заявления:

США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности в сторону создания преимуществ для Вашингтона и их союзников, проигнорировали пакетный характер предложений, выбрав удобные для себя темы.

в нашем ответе подчеркнута неприемлемость требований вывести войска из определенных районов в России.

для деэскалации вокруг Украины нужны выполнение Киевом Минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине и вывод уже поставленного, отзыв всех западных советников и инструкторов, отказ НАТО от учений с Украиной.

Россия в ответе настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.

Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток.

вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно от остальных тем гарантий.

Требование Россией "гарантий безопасности"

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса. В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украины от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на Восток.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

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1 февраля стало известно, что США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по гарантиям безопасности проигнорировали российские озабоченности.

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

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