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Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединение

8 ноября 2021, 09:54

О его создании будет объявлено официально на следующей пленарной неделе, говорит экс-спикер ВР.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков показал список объединения "Разумная политика" / УНИАН

Экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов своего межфракционного объединения "Разумная политика".

"Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов", - написал политик на своей страничке в Facebook.

Так, в список вошли 25 челове - два нардепа Батькивщины, один внефракционный и 21 нардеп из "Слуги народа".

Список из 25 народных депутатов / Facebook Дмитрия Разумкова

Разумков отметил, что обращение о создании межфракционного объединения "Розумна политика" уже находится на рассмотрении руководства Парламента, а о его создании официально будет объявлено на следующей пленарной неделе.

Напомним, рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.

Также экс-спикер парламента уже заявлял о намерении создать новую политическую силу.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Верховная Рада Дмитрий Разумков
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