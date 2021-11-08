Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединение

О его создании будет объявлено официально на следующей пленарной неделе, говорит экс-спикер ВР.
Экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов своего межфракционного объединения "Разумная политика".
"Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов", - написал политик на своей страничке в Facebook.
Так, в список вошли 25 челове - два нардепа Батькивщины, один внефракционный и 21 нардеп из "Слуги народа".
Разумков отметил, что обращение о создании межфракционного объединения "Розумна политика" уже находится на рассмотрении руководства Парламента, а о его создании официально будет объявлено на следующей пленарной неделе.
Напомним, рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.
Также экс-спикер парламента уже заявлял о намерении создать новую политическую силу.
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