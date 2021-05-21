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У Зеленского раскрыли детали плана Украины по Донбассу и назвали требование России

21 мая 2021, 09:38
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Существует два варианта развития ситуации на Донбассе, причем один из них включает открытую войну России и Украины, утверждает Алексей Арестович.

Вывеска, Донбасс
Инициативы России по Донбассу не устраивают ни Украину, ни Запад - Арестович / @vysotskiy.ap

Россия придерживается четкой политической позиции, согласно которой Москва намерена заставить Киев пойти на прямые переговоры с боевиками "ЛДНР", чтобы вывести Москву из-под санкций. Однако ни Украина, ни Запад, на такое условие не пойдут. Остается два варианта развития событий: силовой сценарий, при котором Россия будет уже открыто воевать с Украиной, или же переговоры. Повестка украинского государства согласовывается накануне встречи Байдена и Путина. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак считают минский процесс тупиковым. Поэтому остается только два варианта – либо открытый военный конфликт с Россией на Донбассе, либо продолжение переговорного процесса. Киев и Запад придерживаются точки зрения, согласно которой нужно вести мирный диалог, чтобы не произошло перехода к эскалации конфликта.

"Что касается участия в ТКГ или перспектив минского процесса. Стагнация – это не только моя оценка, это оценка президента, главы Офиса. Но у нас только два варианта – либо переход к открытому применению силы, открытая война, когда Россия действует под своими флагами и воюет с Украиной, либо политико-дипломатический путь, даже если его эффективность 0,01%. Совместная позиция украинской администрации и Запада состоит в том, что даже при малой эффективности мирного процесса мы должны удержаться на этом треке, чтобы не перейти к открытому применению силы. Накануне встречи Байдена с Путиным украинская повестка согласовывается", - отметил Арестович.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным

При этом, по его словам, усилия Запада не могут изменить политическую повестку Москвы. Согласно планам Кремля, Киев должен вести переговоры с представителями боевиков "ЛДНР". В таком случае Москва получит возможность выйти из-под западных санкций. Однако против реализации такого сценария выступает и Украина, и Запад.

"Даже коллективные усилия коллективного Запада не могут сместить Россию с той политической позиции, которую она занимает. Она состоит в том, что Украина должна пойти на прямые переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", Россия сразу становится посредником, она тут ни при чем, конфликт внутриукраинский, снимайте санкции, и снова Россия на коне. Этого не будет ни от нашей власти, ни Запад этого не воспримет, мы эту позицию совместно отрабатываем", - подчеркивает Алексей Арестович.

Переговоры по Донбассу

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