Зеленский объявил условие США и оценил шансы на сделку Байдена и Путина по Украине

Никаких переговоров по Украине без согласования с Киевом быть не должно - Зеленский / УНИАН

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина действительно должна состояться. При этом хозяин Белого дома знает, что Киев придерживается точки зрения, согласно которой по Украине никаких переговоров быть не должно до тех пор, пока ситуация не будет согласована с украинским государством. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции 20 мая он рассказал о том, что он обсуждал точку зрения Киева на процессы переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поэтому Байден знает, что диалога по Украине, в том числе и с Путиным, без согласования с Киевом, быть не должно.Читайте такжеЗеленский предупредил Байдена и Путина о переговорах по Украине

"Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Во-вторых Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США Блинкеном. Они украинский вопрос будут обсуждать только в том пространстве, которое будут обсуждать с нами перед этим", - подчеркнул Зеленский

Встреча Байдена и Путина