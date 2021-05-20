Зеленский объявил условие США и оценил шансы на сделку Байдена и Путина по Украине

В США знают, что думают в Киеве по ситуации с решением вопросов относительно Украины, утверждает Владимир Зеленский.
Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина действительно должна состояться. При этом хозяин Белого дома знает, что Киев придерживается точки зрения, согласно которой по Украине никаких переговоров быть не должно до тех пор, пока ситуация не будет согласована с украинским государством. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе пресс-конференции 20 мая он рассказал о том, что он обсуждал точку зрения Киева на процессы переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поэтому Байден знает, что диалога по Украине, в том числе и с Путиным, без согласования с Киевом, быть не должно.Читайте такжеЗеленский предупредил Байдена и Путина о переговорах по Украине
"Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Во-вторых Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США Блинкеном. Они украинский вопрос будут обсуждать только в том пространстве, которое будут обсуждать с нами перед этим", - подчеркнул Зеленский
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля по итогам телефонных переговоров договорился с главой РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос проведения встречи в Европе в рамках американо-российского саммита.
- Спустя два дня США в ответ на агрессивную внешнюю политику Кремля ударили санкциями по России, под воздействие которых попали ряд российских физических и юридических лиц. Также Штаты решили выслать 10 российских дипломатов.
- 16 апреля Москва ввела ответные санкции против Вашингтона: Россия внесла в санкционные списки высокопоставленных американских чиновников и запретила им въезд на свою территорию. Кроме того, россияне выслали 10 американских дипломатов.
- Несмотря на сложные отношения Москвы и Вашингтона, оба государства подтверждают намерение провести встречу Путина и Байдена. В Кремле утверждают, что переговоры могут состояться в июне.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 мая допустил, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может состояться уже в ближайшие недели.