УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украину ждут новые увольнения, ситуация с Бакановым и Венедиктовой – не последняя – Данилов

20 июля 2022, 19:57

Президент Зеленский 24 февраля просил лидеров фракций Верховной Рады на время забыть о политике, но этого не случилось, сказал Алексей Данилов.

Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Депутаты Рады проголосовали за отставку Баканова и Венедиктовой 19 июля / УНИАН

Голосования в Верховной Раде за отставку главы СБУ Ивана Баканова и руководителя Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также другие кадровые изменения, нужно воспринимать спокойно. Вероятно, подобные решения последуют и в дальнейшем. Президент Зеленский после начала войны просил лидеров фракций на время забыть о политике, но в итоге ситуация оказалась иной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что увольнения генпрокурора и руководителя СБУ не являются узурпацией власти в стране. Нужно спокойно относиться к кадровым изменениям, которые могут происходить и в дальнейшем.

Читайте такжеПолитолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова"Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", - сказал Данилов.

По его словам, во время войны в государстве должно быть единство, нужно взять паузу в политической жизни, чтобы не усложнять процессы. Зеленский еще 24 февраля пригласил лидеров фракций ВР на Банковую, и предложил им на период военных действий забыть о конфликтах.

"К большому сожалению, спустя короткий промежуток времени, не все придерживались этого и начались политические процессы. Конечно, сейчас не до политики, ведь нам нужно выполнить одну задачу на всех – победить", - добавил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что когда называют фамилии Залужного или Резникова, следует помнить о заслугах в войне десятков и тысяч украинцев, которые защищают Украину.

Увольнение Баканова и Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля подписал два указа, на основании которых отстранил от выполнения своих обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и руководителя Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову.

Временно исполняющим обязанности главы спецслужбы стал Василий Малюк, который до этого был первым заместителем руководителя СБУ. Вместо Венедиктовой генпрокурором на временной основе стал Алексей Симоненко.

Зеленский объяснил, что причиной отстранения Баканова и Венедиктовой от своих должностей является большое количество связей между силовыми структурами Украины и спецслужбами РФ.

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы СБУ. Соответствующий проект постановления, который Зеленский внес в парламент днем ранее, поддержало 265 депутатов.

Далее Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой с поста главы Офиса генерального прокурора. "За" проголосовали 264 нардепа.

Главред рекомендует:

СНБО Иван Баканов Алексей Данилов Ирина Венедиктова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:57

Украину ждут новые увольнения, ситуация с Бакановым и Венедиктовой – не последняя – Данилов

19:29

Идут ожесточенные бои: россияне пробуют захватить Бахмут и Углегорскую ТЭС - ГенштабВидео

19:18

Что и как будет "аннексировать" Россиямнение

19:17

Гороскоп на завтра, 21 июля 2022: Девам – сплетни, Весам – семейные проблемы, Стрельцам - удача в делахВидео

19:15

"Все решится во время битвы": Жданов объяснил, почему Россия хочет договариваться с УкраинойВидео

Реклама
19:10

Будут притягивать деньги магнитом и испытают большое счастье: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в новолуние 28 июляВидео

18:57

"Выбросить все нафиг": из-за войны в Украине актер Ивар Калныньш отказался от своих российских ролей

18:56

"Держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев": Джонсон дал советы преемникуВидео

18:56

Красный Крест выдает деньги украинцам в Польше: кому положена помощь и как оформить

18:52

"Пришли пьяние и их записали": оккупант рассказал о серьезном новом "пополнении" в войсках РФВидео

18:45

ВСУ и дальнобойная артиллерия научат географии Лаврова: Подоляк разнес планы РФ по захвату УкраиныВидео

18:40

"Переназвать с Мира на Путин": Тодоренко предложили альтернативное имя для новорожденного

18:34

Брэд Питт в юбке шокировал фанаток на премьере

18:01

РФ готовится аннексировать Луганщину, обвинить Украину в "нападении" и объявить мобилизацию – ГайдайВидео

17:59

Больше не молчит: София Ротару отреагировала на смерть Русланы Писанки

17:58

Киев будут бомбить знатно: астролог рассказала о массовых жертвах и назвала 3 опасных датыВидео

17:45

Большие деньги и везение: 3 знака зодиака могут разбогатеть в конце июляВидео

17:33

Лето возвращается: синоптики назвали дату атаки пеклаВидео

17:09

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

17:07

Если ВСУ пойдут в мощное наступление на юге Украины, войскам РФ выстоять будет тяжело – эксперт CITВидео

Реклама
16:51

Ален Делон поддержал Украину и прочитал на камеру стихи Тараса Шевченко

16:27

В Украину скоро прибудут еще 4 HIMARS - ПентагонВидео

16:23

Григорий Козловский передал военному госпиталю во Львове 2 аппарата на 4 млн гривен

16:20

"Не смешите Искандеры": оккупанты снова опозорились неудачным запуском ракеты – упала под носомВидео

16:07

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

16:07

ВСУ спасли кота, пережившего оккупацию острова ЗмеиныйВидео

16:06

Зеленский приказал освободить Украину от войск РФ, сроки должны определить ВСУ – ДаниловВидео

15:58

Как сохранить свежим укроп на зиму: 3 рецепта опытных хозяекВидео

15:51

Туфли на каблуках опаснее, чем мы думали: как носить шпильки, чтобы не навредить здоровью

15:42

От пятен не останется ни следа: 5 эффективных способов, как отстирать мазут с одежды

15:32

Охотились несколько дней и загнали в ловушку: в ВВС рассказали, как сбивали русский "Су-35"

14:59

Лавров объявил о "хотелках" РФ захватить Донбасс, Херсонщину, Запорожчину и другие регионы УкраиныВидео

14:55

Быстро летают и переносят бомбы: в Сети всплыли данные о дронах, которые Иран хочет отдать РФ

14:52

Под Киевом украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде российского танка

14:24

Магнитные бури и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в некоторых областяхВидео

14:08

Дипломат Мельник – политику ФРГ Кречмеру: засуньте голову в морозильник и не потакайте ПутинуВидео

13:33

Держал за руку погибшего 13-летнего сына и читал молитвы: оккупанты дико обстреляли ХарьковВидео

13:23

Путину в Иране четыре раза становилось плохо, понадобилась помощь врачей - СМИВидео

13:19

"В ядерной войне не будет победителя": Лавров попытался откреститься от ядерных угроз всему мируВидео

13:17

Без путей к отступлению: после подрыва Антоновского моста армия РФ будет в ловушке – Херсонская ОВАВидео

Реклама
13:11

"Это абсурдно": Оля Полякова ответила украинцам насчет того, что не бывает "хороших русских"

13:08

Прощался с жизнью: на фронте чуть не погиб украинский певец

12:52

Данилов пригрозил предателям, которые сотрудничают с оккупантами: "ничего хорошего не будет"

12:28

"Они специалисты в нетрадиционных отношениях": Путин сморозил бред, чтобы оскорбить ЕвропуВидео

12:27

ВСУ отправили подполковника-комбата оккупантов на "концерт Кобзона"

12:25

Необычные виды зелени, которые обязательно стоит посадить на даче - ТОП-3

12:00

Лидер Ирана подыграл Путину и поддержал полномасштабное вторжение РФ в УкраинуВидео

11:53

"Психопат с признаками садиста": американский психиатр вынес жесткий диагноз Путину

11:49

Осталось мало ресурсов: в Германии заявили, что у них заканчиваются запасы оружия для УкраиныВидео

11:24

Осколок российского снаряда попал в сердце: в Киеве чудом спасли военногоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять