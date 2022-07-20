Украину ждут новые увольнения, ситуация с Бакановым и Венедиктовой – не последняя – Данилов

Депутаты Рады проголосовали за отставку Баканова и Венедиктовой 19 июля / УНИАН

Голосования в Верховной Раде за отставку главы СБУ Ивана Баканова и руководителя Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также другие кадровые изменения, нужно воспринимать спокойно. Вероятно, подобные решения последуют и в дальнейшем. Президент Зеленский после начала войны просил лидеров фракций на время забыть о политике, но в итоге ситуация оказалась иной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что увольнения генпрокурора и руководителя СБУ не являются узурпацией власти в стране. Нужно спокойно относиться к кадровым изменениям, которые могут происходить и в дальнейшем.

Читайте такжеПолитолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова"Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", - сказал Данилов.

По его словам, во время войны в государстве должно быть единство, нужно взять паузу в политической жизни, чтобы не усложнять процессы. Зеленский еще 24 февраля пригласил лидеров фракций ВР на Банковую, и предложил им на период военных действий забыть о конфликтах.

"К большому сожалению, спустя короткий промежуток времени, не все придерживались этого и начались политические процессы. Конечно, сейчас не до политики, ведь нам нужно выполнить одну задачу на всех – победить", - добавил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что когда называют фамилии Залужного или Резникова, следует помнить о заслугах в войне десятков и тысяч украинцев, которые защищают Украину.

Увольнение Баканова и Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля подписал два указа, на основании которых отстранил от выполнения своих обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и руководителя Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову.

Временно исполняющим обязанности главы спецслужбы стал Василий Малюк, который до этого был первым заместителем руководителя СБУ. Вместо Венедиктовой генпрокурором на временной основе стал Алексей Симоненко.

Зеленский объяснил, что причиной отстранения Баканова и Венедиктовой от своих должностей является большое количество связей между силовыми структурами Украины и спецслужбами РФ.

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы СБУ. Соответствующий проект постановления, который Зеленский внес в парламент днем ранее, поддержало 265 депутатов.

Далее Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой с поста главы Офиса генерального прокурора. "За" проголосовали 264 нардепа.

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