Парламент "обезглавил" Офис генпрокурора: Венедиктову отправили в отставку

Венедиктову уволили с должности Генпрокурора Украины / УНИАН

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности Генпрокурора Украины.

"За" данное решение проголосовали 264 народных депутата.

Сама Венедиктова присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением.

Ирина Венедиктова в Раде 19 июля

В воскресенье, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену. Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов. Вместо него обязанности главы СБУ будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк.

Зеленский объяснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связанные с массовыми фактами государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Как сообщал Главред, 19 июля, Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 265 народных депутатов.

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