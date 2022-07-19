Парламент "обезглавил" Офис генпрокурора: Венедиктову отправили в отставку

"За" увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генпрокурора Украины 19 июля проголосовали 264 народных депутата.
Во вторник, 19 июля, Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности Генпрокурора Украины.
"За" данное решение проголосовали 264 народных депутата.
Сама Венедиктова присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением.
В воскресенье, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену. Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.
Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов. Вместо него обязанности главы СБУ будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк.
Зеленский объяснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связанные с массовыми фактами государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.
Как сообщал Главред, 19 июля, Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 265 народных депутатов.
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