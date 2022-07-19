Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Баканова уволили с должности главы СБУ / УНИАН

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины

"За" проголосовали 265 народных депутатов.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

За отставку Баканова проголосовали 265 нардепов

Увольнение Баканова

17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

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