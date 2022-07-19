Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

"За" отставку Ивана Баканова с должности проголосовали 265 народных депутатов. Вчера соответствующий проект постановления внес в парламент президент.
Во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины
"За" проголосовали 265 народных депутатов.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Увольнение Баканова
17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.
Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.
Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".
Другие новости:
- Зеленский анонсировал новые массовые увольнения в СБУ
- Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова
- "Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО