Венедиктова нарушила молчание и впервые высказалась об указе Зеленского

Венедиктова высказалась об указе Зеленского / УНИАН

В понедельник, 18 июля, генпрокурор Ирина Венедиктова нарушила молчание и впервые высказалась о вчерашнем указе главы государства о ее отстранении от должности.

"Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", - сказала Венедиктова в Facebook.

По ее словам, если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского парламента, оно прибудет на отчет к народным избранникам.

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента. Президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - заявила Ирина Венедиктова.

Увольнение Баканова и Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 17 июля, отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов.

Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Кто такой Алексей Симоненко

Известно, что назначенный и. о. генпрокурора после увольнения Венедиктовой - Алексей Симоненко - является одним из ее замов. На этой должности он был с 27 марта 2020 года. Именно он подписывал подозрение в госизмене экс-президенту Петру Порошенко. Поскольку Венедиктова тогда взяла отпуск.

До Майдана при президенте Викторе Януковиче он работал в Службе безопасности Украины и получил от него ряд наград. Имеет звание заслуженного юриста, а также медали за отличия в службе.

Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в 1998 году. До 2006 года работал в органах прокуратуры Киева, занимал должности помощника прокурора, следователя, старшего помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры.

В 2006-2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам, старшего помощника прокурора, начальника следственного отдела и начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел.

С 2010 по 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.

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