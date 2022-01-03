Защита Украины от РФ и роль США: в ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена

В ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена / Reuters

Во время полуторачасового разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена лидеры в первую очередь уделили внимание ситуации возле украинских границ и на Донбассе.

Зеленский отметил активную роль США в урегулировании этой ситуации и отметил важность ряда международно-правовых мероприятий, которые запланированы на январь 2022 года, отмечают в Офисе президента.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО", – отметил украинский президент.

Также он поблагодарил Байдена за то, что США придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины", и что американская сторона готова к решительным мерам в случае, если Россия увеличит агрессивные действия против нашего государства.

Лидеры не обошли вниманием и шаги, которые осуществляет Украина в рамках Минского и Нормандского форматов. Зеленский подчеркнул, что сейчас "речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка".

Реклама

Президенты двух стран обсудили вызовы в сфере экономики и безопасности. В частности, Зеленский рассказал Байдену об экономических реформах в нашей стране, а также проинформировал его о том, какие меры принимаются в Украине для деолигархизации и укрепления стабильности.

США подтвердили, что и дальше будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроинтеграционные стремления.

Разговор Зеленского и Байдена

Разговор лидеров Украины и США состоялась накануне, 2 января. Президенты провели телефонные переговоры.

Пресс-служба Белого дома после разговора рассказала: американский лидер ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Также лидеры стран выразили поддержку дипломатическим усилиям по двустороннему диалогу о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также Зеленский утром 3 января отметил, что обсудил с главой Белого дома совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и предотвращению дальнейшей эскалации, а также реформы и деолигархизации.

Вас также может заинтересовать: