УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Защита Украины от РФ и роль США: в ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена

3 января 2022, 12:53
Прослушать новость
Остановить

Ключевой темой переговоров стала ситуация на Донбассе и возле украинских границ.

false
В ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена / Reuters

Во время полуторачасового разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена лидеры в первую очередь уделили внимание ситуации возле украинских границ и на Донбассе.

Зеленский отметил активную роль США в урегулировании этой ситуации и отметил важность ряда международно-правовых мероприятий, которые запланированы на январь 2022 года, отмечают в Офисе президента.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО", – отметил украинский президент.

Также он поблагодарил Байдена за то, что США придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины", и что американская сторона готова к решительным мерам в случае, если Россия увеличит агрессивные действия против нашего государства.

Лидеры не обошли вниманием и шаги, которые осуществляет Украина в рамках Минского и Нормандского форматов. Зеленский подчеркнул, что сейчас "речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка".

Реклама

Президенты двух стран обсудили вызовы в сфере экономики и безопасности. В частности, Зеленский рассказал Байдену об экономических реформах в нашей стране, а также проинформировал его о том, какие меры принимаются в Украине для деолигархизации и укрепления стабильности.

США подтвердили, что и дальше будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроинтеграционные стремления.

Разговор Зеленского и Байдена

Разговор лидеров Украины и США состоялась накануне, 2 января. Президенты провели телефонные переговоры.

Пресс-служба Белого дома после разговора рассказала: американский лидер ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Также лидеры стран выразили поддержку дипломатическим усилиям по двустороннему диалогу о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также Зеленский утром 3 января отметил, что обсудил с главой Белого дома совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и предотвращению дальнейшей эскалации, а также реформы и деолигархизации.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости США Владимир Зеленский президент США президент Украины Джо Байден новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Защита Украины от РФ и роль США: в ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымСамая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественным Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаКалендарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныГороскоп на сегодня, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сны Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал даты Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президентаГороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента
13:00

Гороскоп на завтра, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньги

12:57

Новая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифахВидео

12:53

Защита Украины от РФ и роль США: в ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена

12:39

Украинцам рассказали, как налог на сахар повлияет на стоимость газировкиВидео

12:27

Канцлер Германии Шольц планирует встречу с Путиным: СМИ узнали сроки

Реклама
12:16

Голая Мила Йовович поздравила фанатов с Новым годом из ванной

12:03

Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрпризВидео

11:57

Депутат ОПЗЖ зашкварился поздравлением с Новым годом на фоне видео с Путиным

11:45

Во Львовской области скорая сбила пешехода

11:30

После Нового года в Украине резко подорожали овощи: что стоит дороже всего

11:27

"Петя спит": Зеленский заинтриговал первым фото в 2022 году

11:27

Гороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговорВидео

11:20

Когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами: синоптик назвал датыВидео

11:18

София Ротару показала семью в полном составе - "засветилась" даже избранница красавца-внука

10:57

В Украине дорожает алкоголь: за водку и пиво придется платить большеВидео

10:45

Нам уже не избежать локальной горячей войнымнение

10:26

День Соборности Украины 2022: дата, будет ли выходной

10:22

Украину накроют шквалы и ледяные дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на январьВидео

10:09

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

09:42

Войска РФ на границе Украины: в ФРГ предупредили о мощном ответе ЕС и НАТОВидео

Реклама
09:40

"Они действуют как хулиганы": Россию и Иран назвали самыми большими вызовами для США в 2022 году

09:25

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

09:16

Экономические и социальные вызовы 2022 года: почему украинцы обречены беднеть

08:57

Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возрастВидео

08:46

В Киеве могут ввести спецпропуски на транспорт

08:43

Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаВидео

08:05

В США предложили ударить по режиму Путина "невиданными" санкциямиВидео

07:55

Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 годВидео

07:53

Уже совсем скоро: британский профессор назвал сроки окончания пандемии COVID-19

07:45

Взлетят на 50%: какие продукты резко подорожают в 2022 годуВидео

07:38

Гороскоп на сегодня, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныВидео

07:21

Жириновский назвал удачную дату для нападения на Украину, чтобы "принудить Киев к миру"

07:10

Рост доходов, соперничество на работе и щедрые подарки: гороскоп Таро для Скорпионов на 2022 год

06:47

После разговора с Байденом Зеленский заявил об "особых отношениях" Украины и СШАВидео

06:31

Если Россия в 2022 году добьется запуска CП-2, Украина рискует стать новой Венесуэлоймнение

06:02

В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбитьсяФотоВидео

05:28

Меню на Рождество Христово 2022: какие 12 блюд должны быть на столе для привлечения удачи и достаткаВидео

05:01

Доллар шагнет вверх: украинцы узнали прогноз резкого валютного скачкаВидео

04:22

Как и чем мыть натяжной потолок без разводов: советы от производителей

03:50

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

Реклама
03:14

"Как жаль тебя, не могу!": Ефросинина сообщила о болезни Поляковой

02:47

Что будет с организмом, если каждый день есть фисташки - ответ диетолога

02:16

Как быстро устранить засор в раковине и трубах: 3 рабочих способа

01:44

Медик развенчал миф о связи между кофе и высоким давлением

01:19

Взлетят цены на водку, вино и пиво: за алкоголь украинцам придется раскошелитьсяВидео

00:51

Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:12

Закончился телефонный разговор Зеленского с Байденом: о чем говорили президенты

00:01

Зеленского просят запретить феерверки и петарды в Украине, а нарушителей штрафовать

02 января, воскресенье
23:44

Как приготовить идеальную кутью на Рождество 7 января: три удивительных секретаВидео

23:40

"Ковидную тысячу" можно будет получить без Дии и банковских карт: как и когдаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять