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Угроза военных действий между США и РФ: в Москве оценили ситуацию по итогам диалога Байдена и Путина

31 декабря 2021, 15:54
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В Москве не ждут, что Вашингтон пойдет на все требования России.

США Россия
США и Россия продолжат переговоры в январе / Reuters

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал, что России "трудно ожидать" согласия США со всеми требованиями Москвы. Однако, по его словам, уже можно сказать, что угроза российско-американского военного столкновения постепенно уходит. Дальнейшая конкретика по вопросам отношений двух государств может появиться в январе.

Как сообщает РИА Новости, комментируя итоги диалога главы Кремля Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом, он заявил, что Штаты вряд ли пойдут на все требования России, однако вероятность военного конфликта РФ и США снижается.Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе

"Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости, повторяю, трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но, во всяком случае, совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом", - подчеркнул Затулин.

Телефонный разговор Байдена и Путина

30 декабря состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора, который состоялся по инициативе Путина, стороны обсудили "гарантии безопасности" российскому государству и Украину.

В Белом доме заявили, что Байден предупредил Путина о решительных действиях Запада относительно Москвы в случае военной операции России против Украины.

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В Кремле сказали, что переговоры Путина и Байдена прошли на серьезном и содержательном уровне. Президент РФ сказал главе Белого дома, что Москва будет добиваться результативных действий по "гарантиям безопасности" и намерена "защищать" свои интересы.

Кроме того, Путин в диалоге с Байденом отметил, что в случае новых санкций Запада за нападение РФ на Украину отношения Москвы и Вашингтона будут разорваны.

Стороны договорились продолжить переговоры после Нового года.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сделал заявление о том, что Байден заверил Путина в отсутствиях у США намерений размещать вооружения на территории Украины.

По его словам, Байден несколько раз говорил о недопустимости начала ядерной войны. Также американский президент подчеркнул неприемлемость маневров войск РФ у границ украинского государства.

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