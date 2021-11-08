"Заставим Кремль заплатить высокую цену": Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом"

Министр утверждает, что Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям Москвы.
Украина и США готовятся к подписанию новой хартии о стратегическом партнёрстве. В связи с этим РФ снова начала провокации.
В ответ на агрессию России в новой хартии о партнерстве Украина и США на этой неделе пошлют Москве четкий сигнал и покажут, что у Киева есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену за свое поведение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Министр утверждает, что Россия продолжает провоцировать Украину.
"У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы, в случае расширения российской агрессии, заставить Кремль заплатить высокую цену", - сказал Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные штаты рассматривают сотрудничество с Украиной в качестве краеугольного камня безопасности, демократии и прав человека в регионе. Вашингтон остается мощным союзником Киева в вопросах интеграции государства в Североатлантический альянс, восстановления суверенитета и территориальной целостности государства и построения успешной демократической Украины.
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