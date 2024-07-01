Забудете о магазинном: как сделать вишневый сок в домашних условиях

Купить вишневый сок можно в магазинах в любое время, но если приготовить его собственноручно, то получится намного вкуснее.

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Как сделать вишневый сок в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: pixabay

Натуральный вишневый сок - это невероятно вкусный напиток, который лучше всего подходит в летнее время. Поэтому вопрос: как сделать вишневый сок в домашних условиях - очень актуален. Мы собрали для вас несколько простых советов, которые помогут сделать этот вкусный напиток.

Как сделать вишневый сок через соковыжималку

Чтобы сделать вишневый сок таким способом нужно удалить косточки из 1,5 кг. вишен и забросить их в устройство. Готовый сок нужно поставить на плиту и варить 3-5 минут после закипания. Когда время пройдет нужно добавить 100 гр. сахара и снова довести до кипения и варить еще 5 минут. Такой сок можно даже консервировать, залив его горячим в стерилизованные банки.

Смотрите видео, как в домашних условиях выжать сок без соковыжималки:

Сколько хранится вишневый сок

Свежевыжатый вишневый сок хранится не более 12 часов в холодильнике.

Для чего пьют вишневый сок

Плоды вишни богаты витаминами А и С. Кроме того, в них присутствуют витамины группы В, а также витамин Е и РР. Более того, ягоды содержат калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, медь - поэтому употребление вишен может оказать положительное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы. Витамин РР, особенно в сочетании с аскорбиновой кислотой, уменьшает проницаемость капилляров и способствует налаживанию обменных процессов в стенках сосудов.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Что такое вишня? Вишня (Cerasus) - подрод растений из подсемейства миндальных. Большинство плодов видов из этого подрода съедобны. Вишня является одним из самых распространенных плодов, которые используют при приготовлении отдельных сладостей, сообщает "Википедия".

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