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Фьюри вспомнил победу над Кличко - прошло ровно 4 года с того поединка

28 ноября 2019, 18:30

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри вспомнил, как прервал бесппоигрышную серию Владимира Кличко ровно 4 года назад.

Кличко - Фьюри
Фьюри вспомнил победу над Кличко / Инстаграм Фьюри

Тайсон Фьюри в своем Инстаграм поделился воспоминаниями о бое с Владимиром Кличко, который состоялся 28 ноября 2015 года. Тогда британец одержал победу по очкам.

"В этот день я победил одного из самых доминирующих чемпионов бокса в истории супертяжелого веса Владимира Кличко. Я никогда этого не забуду", - написал Фьюри.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет стоять пояс журнала The Ring, которым ранее уже владел "цыганский король". Луис Ортис, которого Леннокс Льюис назвал "бугимэном", заявил, что Деонтей Уайлдер нокаутирует британского боксера. Сам кубинец уже был отправлен американцем в нокаут 24 ноября.

Ранее менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй сообщил, что хочет пригласить Тони Белью для помощи в подготовке к бою против Александра Усика. 

Напомним, Деонтей Уайлдер потребовал у Майка Тайсона похвалить его публично.

бокс Владимир Кличко Тайсон Фьюри
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