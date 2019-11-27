Уайлдер требует, чтобы Тайсон похвалил его публично

Уайлдер хочет публичной похвалы от Майка Тайсона / Fox Sports

Деонтей Уайлдер рассказал, что Майк Тайсон выражал ему комплименты, однако он хочет услышать их публично.

"У меня есть несколько знакомых, которые сидели рядом с Тайсоном. Майк выразил мне несколько комплиментов, которые, я бы хотел, чтобы он высказал публично. За закрытыми дверями это мило, но, черт возьми, как насчет того, чтобы сказать это на людях?", - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, недавно американец победил нокаутом Луиса Ортиса, а уже 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет стоять пояс журнала The Ring.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа. Дэвид Хэй готов позвать Тони Белью, чтобы тот помог Дереку Чисоре подготовиться к бою с украинцем.