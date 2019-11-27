Уайлдер требует, чтобы Тайсон похвалил его публично

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер жаждет публичной похвалы от легенды бокса Майка Тайсона.
Деонтей Уайлдер рассказал, что Майк Тайсон выражал ему комплименты, однако он хочет услышать их публично.
"У меня есть несколько знакомых, которые сидели рядом с Тайсоном. Майк выразил мне несколько комплиментов, которые, я бы хотел, чтобы он высказал публично. За закрытыми дверями это мило, но, черт возьми, как насчет того, чтобы сказать это на людях?", - цитирует Уайлдера Boxing Scene.
Напомним, недавно американец победил нокаутом Луиса Ортиса, а уже 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет стоять пояс журнала The Ring.
Ранее сообщалось, что Александр Усик вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа. Дэвид Хэй готов позвать Тони Белью, чтобы тот помог Дереку Чисоре подготовиться к бою с украинцем.