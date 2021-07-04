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"Спасибо, что не 7:0": в Сети спорят о разгромном поражении сборной Украины в матче с Англией

4 июля 2021, 09:24
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В социальных сетях признают преимущество англичан в классе и считают поражение Украины закономерным.

Сборная Украины
Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4 / Reuters

Сборная Украины по футболу потерпела в 1/4 финала Евро-2020 разгромное поражение от сборной Англии со счетом 0:4. Уверенное преимущество англичанам обеспечили точные удары в дебюте первого и второго таймов. Разница в классе серьезно бросалась в глаза, однако в первой половине игры было заметно, что украинцы могут играть с англичанами и создавать моменты. Однако Украина проиграла бой, а английская сборная сыграет в полуфинале Евро против Дании.

Реакция футбольных комментаторов

Кирилл Круторогов пишет, что англичане после игры с Украиной находятся в невероятно бодром расположении духа. Победа может сыграть с ними злую шутку – англичане могут проиграть полуфинал или финал турнира.

По мнению Романа Бебеха, поражение Украины в матче с англичанами не стало сюрпризом. Украинцы не успели восстановиться после игры со шведами и были не готовы сопернику, уровень которого гораздо выше.

Игорь Цыганик сказал, что гордится игрой сборной Украины на Евро-2020. Поблагодарив команду, комментатор предсказал успех украинской команды на решающих стадиях чемпионатов в будущем.

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Реакция украинцев

Реакция пользователей социальных сетей разделилась: часть из них раскритиковала команду за неспособность сыграть на одном уровне с английской сборной. Однако в Сети и поблагодарили Украину за игру, признавая тот факт, что англичане сейчас просто оказались сильнее.

Реакция президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сборную за игру и характер команды. Глава государства верит, что в будущем украинскую команду ждет успех.

"Ребята, вы доказали, что умеете биться на уровне с лучшими, что у вас есть стальной характер, вы умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и я уверен, что дальше - только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!" – подчеркнул гарант.

Реакция премьера Дениса Шмыгаля

Глава правительства Денис Шмыгаль поблагодарил украинцев за игру, назвав выступление сборной на турнире футбольным праздником.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что четвертьфинал для сборной на Евро-2020 является наивысшим результатом украинской команды в истории выступлений.

"Ребята, мы гордимся вами! Слава Украине! Героям Слава!" – подчеркнули в ведомстве.

Поражение сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

В субботу, 3 июля, сборная Украины по футболу на Стадио Олимпико в Риме сыграла матч четвертьфинала Евро-2020 со сборной Англии. Украины уступили англичанам с разгромным счетом – 0:4.

В дебюте игры счет открыл нападающий Тоттенхема Харри Кейн. На перерыв команды ушли со счетом 0:1 и шансами Украины на продолжение борьбы в турнире.

Однако уже во втором тайме украинская сборная пропустила три безответных гола и завершила свое выступление на Евро-2020.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что англичане одержали заслуженную победу. По его словам, залогом успеха Англии стал быстрый гол, забитый еще в дебюте игры. Это сломало планы тренерского штаба Андрея Шевченко на игру.

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