"Я предатель": Усик удивил заявлением о верности Московскому патриархату

Известный во всем мире украинский боксер поддержал главу УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Александр Усик заявил о верности Московскому патриархату / коллаж фото УНИАН

Известный украинский боксер и чемпион мира Александр Усик удивил украинцев своим заявлением. Он решил встать на сторону Московского патриархата в Украине. Усик заявил, что он будет верным главе УПЦ МП митрополиту Онуфрию. Об этом он отметил на своей странице в Instagram.

Усик сообщил об этом своей аудитории во время прямого эфира, который он вел на русском языке, чтобы "понимало больше людей".

"Много вопросов относительно того, что я предатель своей церкви и своей веры, и Господа Бога. Меня не интересуют эти вопросы, но многие люди просят меня о том, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию", - сказал Усик.

Он также убежден, что проблема Московского патриархата в Украине возникла из-за "негодяев, которые там есть".

"Я хочу сказать, что хочу, чтобы наша Украинская православная церковь очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки. Это те люди, которые приехали работать по указанию врага - Российской Федерации", - добавил боксер.

Напомним, ранее Александр Усик заявлял, что Путин постоянно демонстрирует якобы силу, что в реальности является обманом. Он назвал российского диктатора слабым.

"Он все это делает, показывая, что он сильный, и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - подчеркнул боксер.

До того оккупационные власти Крыма лишили звания украинского боксера Александра Усика. У спортсмена отобрали награду "За верность долгу".

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